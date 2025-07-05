藍白反惡罷！燕子、漢子、川伯站出來 蔣萬安、高虹安今雙安合體

反惡罷吹起號角，國民黨一系列反罷免大型造勢活動中的首場宣講，今天下午在台北市府前廣場舉辦。台北市長蔣萬安上午先赴新竹，與市長高虹安「雙安合體」，下午的大造勢活動，國民黨大咖雲集，民眾黨主席黃國昌也同台，衝出藍白合、反罷免首發氣勢。

今天下午的台北場「反惡罷！7月26日出門投不同意罷免」宣講，國民黨出席人員包括黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、前中廣董事長趙少康、民眾黨主席黃國昌、台北市前市長郝龍斌、國民黨副主席連勝文、台北市議會議長戴錫欽、前立委鄭麗文、前立委郭正亮等人。

國民黨中央規畫在投票日前，7月起舉行多場大造勢，台北場選在今天下午在市府前廣場舉行。台中市長盧秀燕下午雖然不參加造勢，今天一早北上與賴士葆在景美區車隊掃街；郝龍斌接著陪賴士葆在木柵區車隊掃街。

蔣萬安上午先到新竹市，參加高虹安「保安號列車」啟動，兩位「安安市長」合體立法委員鄭正鈐，帶著新竹市民一同體驗充氣城堡樂園、泡泡秀、氣球的親子互動派對。

台北市副市長李四川也動起來，「一人守雙北2席立委」上午與北市港湖區立委李彥秀委員、與新北市立委廖先翔，共同到汐止南港交界的橫科市場拜票。

藍營人士指出，歷經檢調的大搜索，藍營一度士氣低迷，但罷免投票日確定後，目前一些志工陸續回流，例如幫忙貼名條、發文宣、寄活動通知等，基層漸漸重振旗鼓，擺脫寒蟬效應；總統賴清德十講中的「4講」，反助藍營基層的凝聚力，藍軍有望在今天的造勢，衝出第一波反惡罷氣勢。