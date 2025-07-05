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呂秀蓮：沒有人希望一黨獨大

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北報導
前副總統呂秀蓮。圖／聯合報系資料照片
前副總統呂秀蓮。圖／聯合報系資料照片

民進黨喊出「罷免投同意，反共更有力」持續推動大罷免，前副總統呂秀蓮表示，民進黨過度用抗中，迴避很多該面對的問題，她認為賴清德總統喊「團結」，但事實上不團結；前總統馬英九則表示，任何人想要在台灣用意識形態「文化清洗」，或撕裂台灣內部的所謂「清除雜質」，都絕對不可能成功。

呂秀蓮在政論節目「新聞千里馬」表示，賴總統展開「團結國家十講」，但領導者喊團結，事實上是不團結的，當人民喊團結的時候，才是覺得非團結不可，賴總統該設想，如何由民眾說「我們要團結」，而且是藍綠白共同團結，必須要包容、要讓步，這才是民主的內涵。

呂秀蓮指出，過去國民黨一黨獨大很多缺點，常罵國民黨老用反共當遮羞布，但現在民進黨會不會也過度用抗中，迴避很多應該面對的問題。無論投票結果如何，都沒有人希望一黨獨大，即使民進黨因為大罷免一黨獨大，也要記取教訓，任何民主國家不應該有永遠的一黨獨大，大家都要輪流執政。

呂秀蓮說，大罷免有可能照民進黨理想全贏，但就算罷免通過，補選人才夠嗎？政黨能不能找比被罷免人更好的人選來補選，這才是人民最在乎的，否則冤冤相報對台灣只有壞處沒有好處。

馬英九日前結束訪問大陸行程，馬昨在臉書表示，他在大陸多次提及，中國傳統文化一直是台灣民眾內心最深處的DNA，即使一時的政治力量想要「去中國化」、「去漢化」，甚至把台灣總人口約百分之九十六的漢人族群改為「其餘人口」，都是荒誕可笑的徒勞無功。

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