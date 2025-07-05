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蔣萬安、黃國昌今北市造勢反惡罷 罷團也啟動遶境

聯合報／ 記者屈彥辰王燕華王昭月李承穎／連線報導
藍營今將在北市大造勢，黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌等合體反惡罷。圖為國民黨立委王鴻薇反罷免活動。圖／取自王鴻薇臉書
藍營今將在北市大造勢，黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌等合體反惡罷。圖為國民黨立委王鴻薇反罷免活動。圖／取自王鴻薇臉書

首波罷免投票七月廿六日登場，藍營今將在北市舉辦首場反惡罷大造勢，黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、台北市長蔣萬安等將出席，藍白合作催出不同意票。罷團「護國大遶境」昨從花蓮誓師出發，聯電前董事長曹興誠宣讀討伐檄文，稱「罷免內奸是我們的權利」，民進黨秘書長林右昌則批藍委「親中投共」。

罷團「護國大遶境」昨從花蓮誓師出發，民進黨秘書長林右昌（前排右三）批藍委「親中投共」。記者王燕華／攝影
罷團「護國大遶境」昨從花蓮誓師出發，民進黨秘書長林右昌（前排右三）批藍委「親中投共」。記者王燕華／攝影

大罷免攻防白熱化，國民黨今在北市大造勢，朱立倫、黃國昌、蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、中廣董事長趙少康、台北市前市長郝龍斌、前立委鄭麗文與郭正亮以及國民黨北市五位藍委等，將輪番上陣訴求反對民進黨惡意罷免。

另一方面，台中市長盧秀燕今天也將北上，與國民黨立委賴士葆合體車隊掃街，並赴基隆力挺藍委林沛祥，明晚則回防大本營台中，出席藍委羅廷瑋問政說明會。

罷團「護國大遶境」昨從花蓮誓師出發，將順時針繞台一周。曹興誠宣讀討伐檄文，稱「罷免內奸是我們的權利、保衛國家是我們的責任」。曹興誠說，擒賊先擒王，大罷免就從花蓮立委傅崐萁開始。他聲稱起初賴清德總統保留分際，不想進入藍綠對決，第一階段由民間發動，第三階段罷免民進黨「義不容辭」跳下來支援。

與會的林右昌批藍委「親中投共」，還稱去年傅崐萁從中國大陸回來，在立法院亂搞，一群附隨組織國民黨「爛委」，跟他一起惡搞台灣，才有罷免公民行動出來。

國民黨花縣議會黨團表示，罷免傅崐萁有四六一九出問題，其中十四件死亡連署、五件偽造，檢調卻按兵不動，辦藍不辦綠。

曹興誠 罷免 蔣萬安 黃國昌

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