選高雄市長蓄積能量？邱議瑩現身北市助罷免

全國大罷免階段進入倒數，罷免國民黨立委王鴻薇的罷團「山除薇害」今下午5時半，在民權松江路口邀集高雄市民進黨籍立委邱議瑩、黃捷站台。由於正值下班時間，往來也有不少支持者讚聲，甚至開車經過的民眾也特意搖下車窗比讚。

立委邱議瑩活動針對後續罷免輔選行程受訪，她說，都配合罷團行動，只要有通告來哪裡有需要，時間上能夠配合就會盡量配合。

現場北市議員林延鳳、顏若芳，立法委員黃捷等人也出席，跟著罷免團隊「山除薇害」一起拉布條，上頭以插畫將王鴻薇赴中國大陸與陸方全國政協主席王滬寧握手圖，並寫下「請王鴻薇解釋為何和兩岸和平統一促進協會會長會談呢？」

顏若芳也呼籲民眾，7月26日出來投下同意罷免王鴻薇。除此之外，也有民眾拿著罷免葉元之的扇子路過，一同合體。