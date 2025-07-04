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遭恐嚇「斬首示眾」 江啟臣反問賴清德：這就是所謂珍貴的公民力量？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。聯合報系資料照
立法院副院長江啟臣。聯合報系資料照

罷免罷到沒人性？大罷免進入最後階段，卻有不明網友在網路上留言，威脅要將立法院副院長江啟臣「斬首示眾」。對此，江啟臣表示，已向警方報案，尊重言論自由，但不容忍暴力威脅。

有網友昨日在名為「蔡丁貴教授-自由台灣黨（自由黨）後援會」臉書社團，公開表示，「將啟臣龜縮為君子罷掉將啟程，江啟臣斬首示眾即將即刻啟程」。

對於有社群媒體公然威脅要把江啟臣「斬首示眾」，並用不堪入目的文字進行誹謗，江啟臣表示，他已經向警方報案，並嚴厲譴責暴力威脅，尊重言論自由，但絕不容忍任何暴力威脅。

江啟臣指出，昨日在一個名為「蔡丁貴教授-自由台灣黨（自由黨）後援會」臉書社團，公開轉貼要將江啟臣「斬首示眾」，以及用低俗粗鄙且與事實不符進行誹謗的貼文，這已徹底逾越言論自由的紅線，台灣絕不容許暴力威脅存在，該行為已涉犯刑法第305條的恐嚇罪，第310條的誹謗罪，以及公職人員選罷法104條意圖使人被罷免，除呼籲相關單位應儘速查辦，也盼各界理性冷靜，尊重不同的政治立場。

江啟臣表示，大罷免延燒至今，激化社會對立，深化彼此仇視，言語暴力不斷加深社會撕裂，現在更出現要斬首立法院副院長的暴力威脅，令人感到相當憂心與不安，「這已不再是我們認識的台灣社會」。他絕對尊重言論自由，也尊重公民行使憲法上的基本權，但對於公然對人身安全進行暴力威脅，絕不容忍，更不縱容。他也想請問賴清德總統，「這就是你所謂的國家團結嗎？這就是你所謂珍貴的公民力量嗎？」

罷免罷到沒人性？大罷免進入最後階段，卻有不明網友在名為「蔡丁貴教授-自由台灣黨（自由黨）後援會」臉書社團，威脅要將立法院副院長江啟臣「斬首示眾」。對此，江啟臣表示，已向警方報案，尊重言論自由，但不容忍暴力威脅。圖／讀者提供
罷免罷到沒人性？大罷免進入最後階段，卻有不明網友在名為「蔡丁貴教授-自由台灣黨（自由黨）後援會」臉書社團，威脅要將立法院副院長江啟臣「斬首示眾」。對此，江啟臣表示，已向警方報案，尊重言論自由，但不容忍暴力威脅。圖／讀者提供

恐嚇 江啟臣 罷免 言論自由

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