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罷團台中火車站出發首日「敲羅」 羅廷瑋反批執政黨搞鬥爭

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
藍委羅廷瑋表示，執政黨花人民納稅錢搞鬥爭，不做正事，相信台中人會唾棄。圖／羅廷瑋辦公室提供
藍委羅廷瑋表示，執政黨花人民納稅錢搞鬥爭，不做正事，相信台中人會唾棄。圖／羅廷瑋辦公室提供

罷免進入三階陸戰，台中罷團與公民團體今天開始連續3天徒步繞行第四、五、六選區，今天從台中火車站出發，深入舊城區，中六罷團「敲羅行動」沿途宣講，明、後天將繼續到第四、第五選區。中六立委羅廷瑋反擊，大罷免是民進黨發起，浪費數十億搞鬥爭，不做正事。

公民團體「人民作主志工團」發起「人民作主，歡喜行踏」活動，力求大罷免大成功，7月4日到6日連續3天從台中火車站出發，沿途舉牌、宣講，第一天繞行第六選區，第二天轉戰第四選區，第三天搭火車到第五選區，總共預計步行29.6公里。

今天是活動首日，人民作主志工團與中六罷團從台中火車站出發，直指罷免羅廷瑋。敲羅行動發言人Eva表示，距離投票日越近，基層志工承受莫大壓力，今天再次有「同意罷免」布條遭惡意破壞，罷團沒有資源，也沒有政黨支援，只能靠雙腳走進每個巷弄。

人民作主志工團副團長張人仰指出，罷免與公投都是憲法賦予人民的權利，台中市長盧秀燕所稱「罷免是無差別報復」的言論才是傷害民主，呼籲市民726出門投下同意票。民進黨議員陳雅惠也到場聲援，說罷免的目的是汰除不適任立委，讓台灣與台中重回正軌。

羅廷瑋表示，民進黨立院黨團總召柯建銘自己都說「大罷免就是我發起的」，還是與賴清德總統、行政院長卓榮泰討論的結果，民眾應能看清哪一方才有權有勢；台灣面臨各種問題，關稅、匯率乃至司法、通膨與房價，執政黨寧可花費數十億元重新選舉搞鬥爭，卻不做正事，台中人民一定會唾棄。

公民團體與中六罷團從火車站出發，繞行中六選區宣講敲羅。圖／陳雅惠辦公室提供
公民團體與中六罷團從火車站出發，繞行中六選區宣講敲羅。圖／陳雅惠辦公室提供

公民團體 台中市 柯建銘 民進黨 罷免 羅廷瑋

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