中選會公布罷免理由答辯書 高虹安9千字逐條反擊

中選會昨公告新竹市長高虹安罷免案之罷免理由書及答辯書。罷免發起人戴振博提出7項理由，包括市政廢弛、自詡揭弊實為政治操作等，認為高虹安已不適任市長。高虹安則以9千多字答辯書逐條反駁，指控其內容斷章取義、誤導民意，並強調仍在司法程序中的案件，不應成為罷免依據。

戴振博於罷免理由書中指出，高虹安挾科技女力與高學歷形象當選，然上任後顯示對市政缺乏投入，面對民意問責亦展現傲慢與不尊重態度，甚至其所任命之局處首長亦表現不佳，顯示其不適任新竹市長。

7大理由涵蓋市政廢弛，市政滿意度吊車尾；自詡「揭弊」，其實都是華而不實的政治操作，提到新竹棒球場改善至今無下文；重大市政建設工作都未完待續，補助款遭到中央收回；只見大型商場笑，不見傳統商圈哭；選前罵限制性招標，選後繼續用限制性招標；勞動檢查淪為年底趕業績；遭貪汙治罪條例判刑停職，竟還大方出席跑活動。

對此，高虹安以長文答辯逐點回應，強調市府積極推動施政，屢獲國內外肯定，不應以單一或特定媒體民調批評。對揭弊指控，她說相關行動依法辦理，並有進一步進展與制度改革。

棒球場部分，她指出市府遭統包商提告，延誤施工近11個月，目前已提出求償並推動改善，另有永恆之丘、風箏賽場、關埔國小、藝文高地、香山綜合運動場、台大醫院湳雅院區等案，皆為接手前朝延宕或爛尾工程，自上任來均秉持負責態度處理，並未卸責。

她強調，政見已過半實現，預算執行率穩定超過9成，中央補助亦有效爭取與執行；購物節活動活絡內需，帶動商機，並非炒作圖利財團。對於限制性招標，她表示依法辦理，強調適度使用、公開透明，並無違背選前立場，勞檢進度則按計畫執行，指控不實。

高虹安進一步指出，司法程序未結案者不應列入罷免理由，她已依法提起上訴，強調自己並未違法或失職。戴振博引用其擔任立委期間的案件發動罷免，屬於混淆視聽，以未定罪案件影響市政評價。

她強調該案與其市長職務無關，發生於立委任內，目前仍在司法審理中，應尊重審判結果，預設罪名或操弄輿論皆損害司法公正。

至於外傳她曾說出「有人會搞定司法」一語，高虹安澄清從未發言如此，此為無中生有的謠言，先前已公開否認，戴振博再度引用此說法，是試圖製造對立與誤導大眾，不僅違背民主精神，也破壞無罪推定原則，形同惡意操作。

最後，高虹安表示，市長若被罷免，依法將由中央指派代理人接管市政，不會補選，這將剝奪市民選擇市長的權利，也可能衝擊市政延續與政策穩定，呼籲市民投下「不同意罷免」票，共同守護新竹的穩定與希望。