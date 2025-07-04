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林右昌、曹興誠齊批藍委親中投共 藍回嗆大罷免染綠變質

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
曹興誠（右起）、「葉霸」葉春蓮及林右昌等人，今天率隊從花蓮展開護國大遶境。記者王燕華／攝影
曹興誠（右起）、「葉霸」葉春蓮及林右昌等人，今天率隊從花蓮展開護國大遶境。記者王燕華／攝影

公民團體舉辦、民進黨響應的「護國大遶境」今天從花蓮出發，民進黨祕書長林右昌、反共護台聯盟發起人曹興誠口徑一致指傅崐萁「親中投共」；國民黨稱，這是惡意抹黑與轉移焦點，大罷免已被民進黨染綠變質，成為政治清算工具。

林右昌今天說，藍委「親中投共」，傅崐萁去年從中國大陸回來在立法院亂搞，一群附隨組織國民黨「爛委」，跟傅一起惡搞台灣，才有罷免公民行動出來。還說傅崐萁最近辦很多說明會，搖國旗來象徵團結，「那些動員你去應付應付就好，搖國旗也能搖得比誰都用力，但一定要堅定投下罷免傅崐萁」。

曹興誠說，這次主題要罷免掉「親共賣台」國民黨立委，中共的紅手已經伸進國會，公民才會憤怒站出來，擒賊先擒王，大罷免就從傅崐萁開始。

國民黨花蓮縣議會黨團發出聲明，指林右昌親自披掛上陣掃街造勢，綠營從黨政高層動員、側翼發言、大量資源投入，整個執政體系捲入罷免戰場，罷免原本是公民權利，卻被「染綠、變質」。

黨團表示，護國大遶境包裝成宗教活動，實際上是操弄宗教情懷行政治動員之實，這種行徑不但褻瀆神明，也冒犯花蓮鄉親的信仰文化。

對於綠營及罷團指控傅「親中投共」，藍營指出，傅崐萁推動「花東三法」，為東部爭取建設、挑戰西部長年的資源壟斷，民進黨無法反駁建設成果，就用「親中」、「投共」這類僵化、沒有根據的標籤進行人格抹殺，更稱，林右昌的「搖國旗說」，是對愛國人民最直接的羞辱，暗示民眾表面參與、內心背叛，輕蔑民主程序。

藍營表示，今天罷免傅崐萁，明天就會罷免所有不順從政權的聲音，這樣的風氣蔓延開來才是台灣民主最大危機，呼籲鄉親站出來不同意，花蓮要建設，不要清算對立。

國民黨花蓮縣議會黨團今天批評檢調辦藍不辦綠。圖／黨團提供
國民黨花蓮縣議會黨團今天批評檢調辦藍不辦綠。圖／黨團提供

傅崐萁 國民黨 曹興誠 林右昌 民進黨 罷免 花蓮

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