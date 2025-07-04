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7/26罷免投票所公布 北市地點因逢暑假略有不同

中央社／ 台北4日電

7月26日罷免投開票所地點今天公布，台北市選委會提醒，因逢暑假校舍修繕等原因，部分地點跟以往略有不同，另呼籲民眾可至各區公所查閱投票人名冊，確認投票權無遺漏。

中選會今天公布26日罷免案的投開票所地點查詢網站，系統結合Google地圖，讓與罷免案有關民眾皆可透過電腦、手機即時查詢投開票所地點。

台北市選舉委員會表示，由於此次罷免案的投開票時間逢暑假校舍修繕時間，又有部分原可作為投開票所的場地已規劃為考試場所，因此部分投開票所地點跟以往略有不同，提醒投票人注意。

此外，選委員表示，依公職人員選舉罷免法規定，第11屆立法委員罷免案的投票人名冊將在8日至10日於各區公所公告閱覽3天，民眾可持身分證，在期間的每天上午8時30分至下午12時30分、下午1時30分至5時30分前往查閱。

選委會呼籲民眾踴躍前往確認自己的投票權有無遺漏或錯誤，若發現可在閱覽期間向區公所申請更正，逾期不予受理。

選委會同時提醒，26日投票當天，投票人須憑本人的身分證領取罷免票，若遺失身分證請儘速向戶政事務所申請補發，投票當天戶政事務所不受理或辦理身分證初、補、換證申請。

選委會表示，此次罷免案的投票人確定人數，將依規定在投票日3天前，即22日前公告；投票通知單同樣依規定會在投票日2天前分送至各戶。

罷免

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