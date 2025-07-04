黃呂錦茹曾指示「被抓時統一說詞」 羈押禁見抗告遭駁確定

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文被控非法利用個人資料、偽造文書來罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，遭起訴，台北地方法院接押庭裁定3人續押，3人抗告，台灣高等法院今駁回確定。

高院指出，黃呂錦茹、初文卿、姚富文涉犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、違反個人資料保護法第41條、第20條第1項非法利用個人資料，罪嫌重大，3人與其餘共犯、證人間具有利害關係，黃呂錦茹還曾指示他人製作檔案傳送給其他共同被告，擬定遭查獲時的說詞，部分被告也有刪除LINE對話紀錄的情形，勾串共犯、滅證可能性高。

現今通訊軟體便捷、迅速、私密，高院認為3人可能透過通訊軟體與其他共犯就本案分工等情節串證，如果不予羈押並禁止接見、通信，難以確保後續審判程序順利進行，因此有羈押必要。

北院原裁定3人羈押禁見，高院認為無違法或不當，3人抗告無理，因此駁回，不得再抗告。