台中反罷藍白合！盧秀燕合體黃國昌掛看版 廖偉翔說話了

大罷免首波三階投票7月26日登場，列首波的台中藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋昨掛出首面盧秀燕、黃國昌合體的反罷免看板。廖偉翔今表示，執政黨的國家方向錯誤，相信在盧秀燕與黃國昌帶動下，再現在野力量大團結，呼籲支持者挺身而出，表達反罷免聲音，共同守護民主價值與公共利益。

台中立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋列入首波投票，積極爭取民眾認同，已舉辦破百場說明會，拚不同意罷免投票率。3名立委昨再出招，在選區內掛出首面「盧黃合體」反罷免看板，由台中市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌共同入框，展現藍白合。

廖偉翔說，台中向來是藍白合作示範區，在立法院也通過許多福國利民的法案，今年以來，民眾黨與國民黨攜手舉辦反罷免行動，這次也推出反罷合體看板，展現在野力量面對不正當罷免案時的大團結與行動力。

廖偉翔認為，面對罷免操作，民進黨一貫試圖見縫插針，裂解藍白合作，但事實是執政黨荒腔走板、國家方向錯誤，只想鬥爭、不顧民生，才讓百姓痛不欲生。相信在盧秀燕與黃國昌帶動下，再現在野力量大團結，選民會堅定挺身而出，投下不同意罷免票，以表達對反對罷免聲音，共同守護民主價值與公共利益。