快訊

奶汪坐副駕一路緊貼冷氣口消暑 主人調高溫度急抗議：誰准你偷調的

7月5日大災難將至？拆解龍樹諒「末日預言」背後真相

豐原五口命案...美容師同學疑已到案 母親、男友分局找人未見

台中反罷藍白合！盧秀燕合體黃國昌掛看版 廖偉翔說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市街頭，昨天掛起盧秀燕（左）、黃國昌（右）合體挺藍委廖偉翔（中）的反罷免看板。圖／國民黨台中市黨部提供
台中市街頭，昨天掛起盧秀燕（左）、黃國昌（右）合體挺藍委廖偉翔（中）的反罷免看板。圖／國民黨台中市黨部提供

罷免首波三階投票7月26日登場，列首波的台中藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋昨掛出首面盧秀燕、黃國昌合體的反罷免看板。廖偉翔今表示，執政黨的國家方向錯誤，相信在盧秀燕與黃國昌帶動下，再現在野力量大團結，呼籲支持者挺身而出，表達反罷免聲音，共同守護民主價值與公共利益。

台中立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋列入首波投票，積極爭取民眾認同，已舉辦破百場說明會，拚不同意罷免投票率。3名立委昨再出招，在選區內掛出首面「盧黃合體」反罷免看板，由台中市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌共同入框，展現藍白合。

廖偉翔說，台中向來是藍白合作示範區，在立法院也通過許多福國利民的法案，今年以來，民眾黨與國民黨攜手舉辦反罷免行動，這次也推出反罷合體看板，展現在野力量面對不正當罷免案時的大團結與行動力。

廖偉翔認為，面對罷免操作，民進黨一貫試圖見縫插針，裂解藍白合作，但事實是執政黨荒腔走板、國家方向錯誤，只想鬥爭、不顧民生，才讓百姓痛不欲生。相信在盧秀燕與黃國昌帶動下，再現在野力量大團結，選民會堅定挺身而出，投下不同意罷免票，以表達對反對罷免聲音，共同守護民主價值與公共利益。

罷免

延伸閱讀

確認要餐飲業供軍人節優惠 黃國昌：民進黨濫權強索 食髓知味

豐原五死案件疑遭詐欺 盧秀燕：碰到困難不要獨自承擔

台中豐原祖孫雙亡 盧秀燕指示全力協助家屬度難關

藍白合反罷免 台中3藍委出招掛「盧黃合體」看板

相關新聞

黃呂錦茹曾指示「被抓時統一說詞」 羈押禁見抗告遭駁確定

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文被控非法利用個人資料、偽造文書來罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，遭起...

綠罷免傅崐萁護國大遶境花蓮出發 藍批有死亡連署檢調卻噤聲

反共護台聯盟發起、民進黨響應的「護國大遶境」，全台31個罷團大集結，今天從花蓮誓師出發，順時針繞台一周，預計19日回到台...

罷免風波燒到女神！李多慧遭改圖「大罷免大成功」 公關團隊出手了

大罷免進入最後的投票階段，日前「台灣隊長」陳傑憲才被網友改圖挺罷免，沒想到韓籍啦啦隊女神李多慧也中招，被有心人士改圖成支持「大罷免、大成功」...

台中反罷藍白合！盧秀燕合體黃國昌掛看版 廖偉翔說話了

大罷免首波三階投票7月26日登場，列首波的台中藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋昨掛出首面盧秀燕、黃國昌合體的反罷免看板。廖偉翔...

726在哪投票？ 5947個投開票所Google地圖都找的到

7月26日將進行首波24案立委罷免案及1案遭停職新竹市長高虹安罷免案投票，中選會今公布罷免投開票所地點查詢網站，9個市縣...

認仍無脫離罷免危險群 王鴻薇憂投票率喊告急

大罷免延燒中，國民黨立委王鴻薇脫離被罷「危險名單」？王鴻薇今日喊出「告急」，她評估，自己還是處在危險狀態，要努力催票，請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。