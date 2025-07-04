726在哪投票？ 5947個投開票所Google地圖都找的到

7月26日將進行首波24案立委罷免案及1案遭停職新竹市長高虹安罷免案投票，中選會今公布罷免投開票所地點查詢網站，9個市縣共設置5947投開票所，民眾只要點選戶籍所在的區及里或鄰，即會顯示投開票所地址，系統也結合Google地圖顯示投開票所位置。

中選會昨公布罷免案、罷免理由書、答辯書，後續程序包含7月6日投票人名冊編造完成、16日至25日辦理公辦電視罷免說明會、22日前公告罷免投票人人數、26日投開票、8月1日前審定罷免投票結果，8月1日公告罷免投票結果。

中選會表示，投開票所查詢網站今日上線，該系統結合Google地圖，讓各該罷免案有關民眾皆可透過電腦、手機即時查詢投開票所地點，民眾只要點選戶籍所在之區及里或鄰，即顯示投開票所地址，並藉由Google地圖顯示投開票所準確位置。本次各該罷免案投票權人均可至中央選舉委員會網站，使用此查詢系統。

中選會還說，全國投開票所選務工作人員，是鄉鎮市區公所（選務作業中心）協力各市縣選委會依法依規招募，主任管理員必須為現任公教人員，管理員須3分之1以上則為現任公教人員，社會人士或大專校院成年學生甚或新住民等參加招募講習訓練者，亦可依法依規擔任選務工作人員；又投開票所警衛人員，則是由各該市縣選委會洽請各該當地市縣政府警察局等調派警力擔任。