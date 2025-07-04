綠罷免傅崐萁護國大遶境花蓮出發 藍批有死亡連署檢調卻噤聲

反共護台聯盟發起、民進黨響應的「護國大遶境」，全台31個罷團大集結，今天從花蓮誓師出發，順時針繞台一周，預計19日回到台北市。曹興誠宣讀討伐檄文「罷免內奸是我們的權利、保衛國家是我們的責任」，呼籲民眾站出來作保衛台灣的香燈腳。國民黨縣議會黨團則指罷傅也有14件死亡連署，檢調卻按兵不動，譴責辦藍不辦綠。

「護國大遶境」選擇花蓮出發，矛頭對準傅崐萁。曹興誠逐一授旗給31個罷團代表，致詞指出傅崐萁是國民黨立院黨團總召，傅讓他們了解國家岌岌可危，中共的紅手已經伸進國會，公民才會憤怒站出來，擒賊先擒王，大罷免就從傅崐萁開始。

曹興誠說，大罷免跟賴清德總統沒有關係，起初賴保留分際，不想進入藍綠對決，第一階段由民間志工發動，現在到第三階，罷免變成所有國民責任與義務，今天面對的是投共賣台的國會，要讓台灣變成另一個香港，公民站出來，民進黨也站出來，號召國民黨如果愛台灣也要站出來。

「傅崐萁不是通匪，他就是共匪」，退休老師「葉霸」葉春蓮致詞時說，這些立委不具立法專業，就憑人多，不按照正常議事規則，舉手胡亂通過各種法案，目的只有替中共侵略台灣鋪路，根本就是中共內應，罷團角色就是「白血球大軍」，要清除身體裡面的病原體，發揮免疫力保護國家。

她說，傅崐萁在花蓮為非作歹，鄉親罷傅責無旁貸，且不是罷掉就好還要高票罷免，幫助花蓮重生，等罷免傅崐萁，順便罷免徐榛蔚，之後可以好好整理花蓮，歡迎全台各地好朋友到花蓮走走看看。

國民黨花蓮縣議會黨團今天表示，中選會明確揭示花蓮罷傅案有14名死亡連署、5件疑似偽造，花蓮地檢與司法單位卻按兵不動，反觀屏東罷免伍麗華案尚未送件，中選會也尚未審查，檢警卻跨縣搜索，顯示對藍綠陣營「兩套標準、雙重尺度」。

黨團發言人吳建志表示，司法不應是政治的打手，更不能成為執政者用來打壓異己、清算在野的工具，要求花蓮地檢署立即對花蓮罷免案的違法連署啟動調查，同時要求中選會針對不實連署是否涉及系統性組織動員，向檢調提供完整名冊與線索，還原真相，追究責任。