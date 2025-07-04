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認仍無脫離罷免危險群 王鴻薇憂投票率喊告急

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
大罷免延燒中，有藍營前高層評估，國民黨立委王鴻薇已脫離被罷「危險名單」。王鴻薇今日表示，根據她評估，還是處在危險狀態，要努力催票，請大家出來投票。記者屈彥辰／攝影
大罷免延燒中，有藍營前高層評估，國民黨立委王鴻薇已脫離被罷「危險名單」。王鴻薇今日表示，根據她評估，還是處在危險狀態，要努力催票，請大家出來投票。記者屈彥辰／攝影

罷免延燒中，國民黨立委王鴻薇脫離被罷「危險名單」？王鴻薇今日喊出「告急」，她評估，自己還是處在危險狀態，要努力催票，請大家出來投不同意票。

王鴻薇今日強調，「我很危險。」陸續有做民調，平心而論，不同意罷免確實有逐漸提高，但以她的選區來講還不夠，不同意罷免確實是多於同意罷免，但她也擔憂反罷的投票率。她要繼續努力讓不同意罷免的民眾出來投票，很多選區立委都碰到這樣問題，沒有積極出來投票的話，還是會被罷免掉。她評估還是處在危險狀態，要努力催票，請大家出來投票。

王鴻薇也說，民進黨採取對國民黨抄家式的司法動作，不管是羈押也好，約談也好，已讓很多的地方黨部處於被掏空的狀態。以台北市黨部為例，主委黃呂錦茹還未出來，重要幹部如書記長、執行長也一樣，已經嚴重影響反罷輔選活動，也包含造勢活動。現在面臨罷免的立委，靠幾個黨工跟志工自立自強，這也是過去從未碰到的打壓跟挑戰。

罷免

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