快訊

黃金詐騙釀五口亡…銀行員曝手法 他1周擋下700萬「最近多到難以想像」

準「丹娜絲」恐轉中颱不排除登陸 這時間風雨最顯著全台戒備

台幣狂飆民眾瘋買外幣 專家：日圓走升前快把握機會

民進黨護國遶境挺罷免 高市黨部備符令宣布「高雄隊」總動員

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
民進黨高雄市黨部今早宣布全面動員，參與全國大罷免，市黨部並將透過「爛尾退散」等符令貼紙、護國遶境行動把高雄罷韓的經驗傳承出去。記者王昭月／攝影
民進黨高雄市黨部今早宣布全面動員，參與全國大罷免，市黨部並將透過「爛尾退散」等符令貼紙、護國遶境行動把高雄罷韓的經驗傳承出去。記者王昭月／攝影

響應7月26日全國大罷免民進黨高雄市黨部今早宣布「高雄隊絕不缺席」。市黨部已在城市光廊設置第一面「同意罷免」看板，並將透過「爛尾退散」符令貼紙、護台令旗等小物宣傳、跨縣市支援與護國遶境等行動把高雄罷韓經驗傳承出去，守護台灣。

民進黨今早有10名議員參與這場宣示行動，高市黨部主委黃文益表示，高雄這次並沒有罷免對象，但全國大罷免行動絕不缺席，高雄隊特別與網路插畫家合作，推出5款「同意罷免」貼紙，7月6日起將在各民進黨籍立委、市議員服務處開放索取。也在城市光廊圓環設立首面「同意罷免」看板，讓高雄大街小巷看到行動決心。

他表示，為將高雄罷免經驗傳承全台，市黨部鼓勵民代「認養」外縣市，從台中一路北上至花蓮支援各地罷免行動。高市5萬多名黨員亦將透過簡訊、群組與電話聯繫全國親友，擴大效應。

另為凝聚民氣、號召街頭參與，7月6日下午2時30分將於高雄三鳳宮舉行「護國遶境」行動，由議員、立委上場宣講，並動員貪吃蛇機車隊繞行火車站、中央公園等地，沿途設置12個民眾加油點，發放限量旗幟及文宣小物，現高雄隊行動力。

黃文益表示，民進黨在罷免行動第一階段採鼓勵態度，第二階段起協助連署，高市黨部至今已協助送出超過2、3千份連署書。面對關鍵最後3週，全黨公職、黨員將總動員，與民眾團站一起，齊心罷免不適任立委，還給國會正常運作空間，這場罷免行動「高雄隊不會靜悄悄」。

民進黨高雄市黨部今早宣布全面動員，參與全國大罷免，市黨部並將透過「爛尾退散」等符令貼紙、護國遶境行動把高雄罷韓的經驗傳承出去。記者王昭月／攝影
民進黨高雄市黨部今早宣布全面動員，參與全國大罷免，市黨部並將透過「爛尾退散」等符令貼紙、護國遶境行動把高雄罷韓的經驗傳承出去。記者王昭月／攝影
響應7月26日全國大罷免，民進黨高雄市黨部今早宣佈全面動員「高雄隊絕不缺席」。記者王昭月／攝影
響應7月26日全國大罷免，民進黨高雄市黨部今早宣佈全面動員「高雄隊絕不缺席」。記者王昭月／攝影

民進黨 罷免 遶境

延伸閱讀

抹紅牌又來了？林右昌、曹興誠聯手批藍委親中、賣台

罷免風波燒到女神！李多慧遭改圖「大罷免大成功」 公關團隊出手了

獨／雙城論壇因大罷免卡關？雙方官員下周有望首度碰面

新竹棒球場遭列罷免7理由 高虹安答辯：要還給新竹市民公道

相關新聞

綠罷免傅崐萁護國大遶境花蓮出發 藍批有死亡連署檢調卻噤聲

反共護台聯盟發起、民進黨響應的「護國大遶境」，全台31個罷團大集結，今天從花蓮誓師出發，順時針繞台一周，預計19日回到台...

罷免風波燒到女神！李多慧遭改圖「大罷免大成功」 公關團隊出手了

大罷免進入最後的投票階段，日前「台灣隊長」陳傑憲才被網友改圖挺罷免，沒想到韓籍啦啦隊女神李多慧也中招，被有心人士改圖成支持「大罷免、大成功」...

726在哪投票？ 5947個投開票所Google地圖都找的到

7月26日將進行首波24案立委罷免案及1案遭停職新竹市長高虹安罷免案投票，中選會今公布罷免投開票所地點查詢網站，9個市縣...

認仍無脫離罷免危險群 王鴻薇憂投票率喊告急

大罷免延燒中，國民黨立委王鴻薇脫離被罷「危險名單」？王鴻薇今日喊出「告急」，她評估，自己還是處在危險狀態，要努力催票，請...

民進黨護國遶境挺罷免 高市黨部備符令宣布「高雄隊」總動員

響應7月26日全國大罷免，民進黨高雄市黨部今早宣布「高雄隊絕不缺席」。市黨部已在城市光廊設置第一面「同意罷免」看板，並將...

抹紅牌又來了？林右昌、曹興誠聯手批藍委親中、賣台

民進黨秘書長林右昌今出席「護國大遶境」，首場就選定花蓮，劍指國民黨立委傅崐萁，林右昌批藍委「親中投共」，還稱去年傅崐萁從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。