快訊

豐原五口之家命案 王家長女美容師同學店面大門深鎖、人失聯

11學生相約宜蘭金岳瀑布戲水 1北部高職應屆畢業生傳溺水殞命

3黑狗海中露頭...高雄老翁遭浪犬攻擊溺斃留身障女 在地人心惶惶

聽新聞
0:00 / 0:00

抹紅牌又來了？林右昌、曹興誠聯手批藍委親中、賣台

聯合報／ 記者王燕華李承穎／花蓮即時報導
護台聯盟發起人曹興誠。記者王燕華／攝影
護台聯盟發起人曹興誠。記者王燕華／攝影

民進黨秘書長林右昌今出席「護國大遶境」，首場就選定花蓮，劍指國民黨立委傅崐萁，林右昌批藍委「親中投共」，還稱去年傅崐萁從中國大陸回來，在立法院亂搞，一群附隨組織國民黨「爛委」，跟他一起惡搞台灣，才有罷免公民行動出來。

反共護台志工聯盟與民進黨合辦「護國大遶境」，護台聯盟發起人曹興誠將授旗給31個罷團，林右昌今天與罷免團體上午在花蓮市中山公園為起點出發徒步掃街，下午也在吉安鄉吉安郵局前出發掃街。

曹興誠說，一開始罷免是公民發動，民進黨無參與，保持執政分際，現在大罷免變全民運動，民進黨義不容辭下來支持，這次主題是要罷免掉「親共賣台」國民黨立委，可是國民黨立委從不針對罷免團體質疑說明，反而移轉焦點罵賴清德、民進黨，「不注意的話三年內變另外一個香港，被他們拉去投降，簽和平協議 ，是很危險階段」。

林右昌說，國民黨在賭人民健忘，忘記過去一年以來身為「附隨組織」在立法院如何惡形惡狀，毀憲亂政、親中投共，他們在賭人民忘記他們過去所作惡行，在最後還要操作成所謂政黨對決，政治性仇恨動員。

林右昌說，今天擔任志工，也擔任護台遶境的香燈腳，一人力量有限，不過許多人大家力量就會變成一股可以穩定台灣、守護台灣、改變自己命運的大力量，希望喚起民眾對罷免意義了解，就是去年傅崐萁到中國回來，在立法院亂搞，一群附隨組織國民黨爛委，跟他一起惡搞台灣，才有罷免公民行動出來。

林右昌說，他最近常到花蓮來，知道在二階連署時，大家非常害怕傅崐萁，不太敢簽，但有些人說二階過，三階一定投票，「花蓮鄉親三階投票，傅崐萁不會知道你同意罷免他，一定要站出來」。

他說，最近傅崐萁大動員，辦了很多說明會，搖國旗來象徵團結，不過花蓮鄉親是支持罷免的，「那些動員你去應付應付就好，搖國旗也能搖得比誰都用力，但一定要堅定投下罷免傅崐萁」。

民進黨秘書長林右昌。記者王燕華／攝影
民進黨秘書長林右昌。記者王燕華／攝影

罷免

延伸閱讀

普發現金案能闖關？林右昌：用自己的錢幫國民黨買票「很愚蠢」

林右昌4訪花蓮批傅崐萁 還稱和館長有同一特點

林右昌4訪花蓮 民進黨、罷團組合拳頻頻傅崐萁能招架？

游盈隆：傅崐萁被罷免是個人不幸 罷免不成對社會是災難

相關新聞

立委罷免案投票人注意！今天起可查閱自己投票權有無遺漏

第11屆立法委員罷免案，7月26日將舉行投票，台北市選委會今表示，投票人名冊，7月8日起至114年7月10日止在各區公所...

抹紅牌又來了？林右昌、曹興誠聯手批藍委親中、賣台

民進黨秘書長林右昌今出席「護國大遶境」，首場就選定花蓮，劍指國民黨立委傅崐萁，林右昌批藍委「親中投共」，還稱去年傅崐萁從...

罷免風波燒到女神！李多慧遭改圖「大罷免大成功」 公關團隊出手了

大罷免進入最後的投票階段，日前「台灣隊長」陳傑憲才被網友改圖挺罷免，沒想到韓籍啦啦隊女神李多慧也中招，被有心人士改圖成支持「大罷免、大成功」...

台中藍白合反罷免 綠助罷團遶境花蓮首發

罷團「護國大遶境」今天選擇從花蓮誓師出發，總統、民進黨主席賴清德已下令全力配合公民罷免行動，黨秘書長林右昌昨第4度赴花蓮...

林沛祥罷免案理由及答辯書曝 親共懶政客、造謠一張嘴互轟

中選會今天公布國民黨立委林沛祥罷免案罷免理由及答辯書，投票日將在26日舉行。提議人之領銜人陳青逸提出的罷免理由書列出七大...

公投罷免將至 卓榮泰：穩定投票行為確保民主結果

罷免、公投投票將陸續展開，行政院長卓榮泰今天主持治安會報時提醒，預期未來將有多場集會遊行及宣講造勢等活動，請檢、警、調等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。