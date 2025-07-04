抹紅牌又來了？林右昌、曹興誠聯手批藍委親中、賣台

民進黨秘書長林右昌今出席「護國大遶境」，首場就選定花蓮，劍指國民黨立委傅崐萁，林右昌批藍委「親中投共」，還稱去年傅崐萁從中國大陸回來，在立法院亂搞，一群附隨組織國民黨「爛委」，跟他一起惡搞台灣，才有罷免公民行動出來。

反共護台志工聯盟與民進黨合辦「護國大遶境」，護台聯盟發起人曹興誠將授旗給31個罷團，林右昌今天與罷免團體上午在花蓮市中山公園為起點出發徒步掃街，下午也在吉安鄉吉安郵局前出發掃街。

曹興誠說，一開始罷免是公民發動，民進黨無參與，保持執政分際，現在大罷免變全民運動，民進黨義不容辭下來支持，這次主題是要罷免掉「親共賣台」國民黨立委，可是國民黨立委從不針對罷免團體質疑說明，反而移轉焦點罵賴清德、民進黨，「不注意的話三年內變另外一個香港，被他們拉去投降，簽和平協議 ，是很危險階段」。

林右昌說，國民黨在賭人民健忘，忘記過去一年以來身為「附隨組織」在立法院如何惡形惡狀，毀憲亂政、親中投共，他們在賭人民忘記他們過去所作惡行，在最後還要操作成所謂政黨對決，政治性仇恨動員。

林右昌說，今天擔任志工，也擔任護台遶境的香燈腳，一人力量有限，不過許多人大家力量就會變成一股可以穩定台灣、守護台灣、改變自己命運的大力量，希望喚起民眾對罷免意義了解，就是去年傅崐萁到中國回來，在立法院亂搞，一群附隨組織國民黨爛委，跟他一起惡搞台灣，才有罷免公民行動出來。

林右昌說，他最近常到花蓮來，知道在二階連署時，大家非常害怕傅崐萁，不太敢簽，但有些人說二階過，三階一定投票，「花蓮鄉親三階投票，傅崐萁不會知道你同意罷免他，一定要站出來」。

他說，最近傅崐萁大動員，辦了很多說明會，搖國旗來象徵團結，不過花蓮鄉親是支持罷免的，「那些動員你去應付應付就好，搖國旗也能搖得比誰都用力，但一定要堅定投下罷免傅崐萁」。