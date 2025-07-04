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罷免風波燒到女神！李多慧遭改圖「大罷免大成功」 公關團隊出手了

聯合新聞網／ 綜合報導
韓籍啦啦隊女神李多慧。圖／聯合報系資料照
韓籍啦啦隊女神李多慧。圖／聯合報系資料照

罷免進入最後的投票階段，日前「台灣隊長」陳傑憲才被網友改圖挺罷免，沒想到韓籍啦啦隊女神李多慧也中招，被有心人士改圖成支持「大罷免、大成功」，假照在網路上廣為流傳，讓李多慧的公關團隊出手，希望不要散播合成圖，避免造成不知情人士誤會。

媒體人黃揚明在臉書上貼出一張李多慧被網友改圖的照片，只見照片中李多慧手拿印有「大罷免、大成功」的紅色毛巾，內容寫道「連女神李多慧都知道藍白禍害台灣，所以大罷免一定要成功」，照片迅速在Threads上瘋傳。

其實這張照片的原圖，是李多慧去年4月24日在IG分享的一張照片，圖片中手拿印有自己名字的紅色應援毛巾的照片，被改圖變成挺罷免，讓黃揚明感嘆「連李多慧都慘遭改圖力挺罷免，莫名其妙！」。

據了解，有發布P圖的網友表示，收到李多慧公關團隊私訊，「合成圖已嚴重侵犯肖像權，請勿散播合成圖，造成不知情人士誤會」，並要求他立即下架。目前Threads上李多慧被改圖的相關照片幾乎被全數刪除。

李多慧 罷免

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