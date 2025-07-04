台中藍白合反罷免 綠助罷團遶境花蓮首發

罷團「護國大遶境」今天選擇從花蓮誓師出發，總統、民進黨主席賴清德已下令全力配合公民罷免行動，黨秘書長林右昌昨第4度赴花蓮推動罷免；花蓮藍營本周已辦2場次大型閉門宣講固樁，也透過縣議會黨團議題操作，全力反罷免。

台中市區三藍委對抗大罷免潮，昨陸續掛出最強母雞台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌合體看板，祭出「藍白合」催不同意票。圖／國民黨台中市黨部提供

台中遭連署要罷免的立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋，去年在「藍白合」助攻下當選，如今面對大罷免潮，3人寄望複製勝選方程式，在台中市區掛出台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌同框反罷免看板，盼藍白「最強母雞」催出「藍白合」的反罷免票。

林右昌上月6日先赴花蓮市聖天宮參拜，19日再訪玉里協天宮，上月21日也罷團發起的「守護花蓮、騎士出動」車掃，和國民黨造勢場合隔街對嗆。昨他第4度造訪花蓮，連跑吉安勝安宮、聖地慈惠堂總堂淵源堂參香祈福，他不諱言矛頭針對傅崐萁。

林右昌說，傅崐萁走到哪裡都被花蓮鄉親嗆聲、罵叛國賊，傅只能「閉起門來稱王」。他說，賴清德指示全力協助罷團，民進黨在罷免第三階段與公民同行，今天「反共護台大遶境」，民進黨會全力協助、支持跟參與。

林右昌也再度抹紅傅崐萁，稱傅和「館長」陳之漢都去中國大陸，做中共喜歡的事情，在「那個」會場又把國旗拿出來當成遮羞布，民眾應該分得清楚。

「歸剛欸（整天的）」，國民黨花蓮縣黨部發言人吳建志嘆氣說，林右昌1個月來花蓮4次，罷團首站選花蓮，誰在搞政治動員？誰想用中央權力壓制在地聲音？答案很明顯，大罷免不是民主，是報復。面對民進黨與罷團的連番「組合拳」，傅崐萁陣營採勤跑地方策略，藍營縣黨部、縣議會黨團也配合議題式操作，力催不同意票。

台中三名年輕藍委反罷免，各已辦過上百場說明會，要催高不同意罷免投票率。三人昨再出招，在選區內高掛「盧秀燕、黃國昌合體」反罷免看板，再次訴求「藍白合」對抗大罷免。

黃健豪表示，盧秀燕、黃國昌被封為台中「反罷免最強母雞」，台灣正面臨國際局勢動盪與經濟挑戰，民生衝擊是當務之急，百姓對於「幹政治不幹政事」深感不耐，在野力量大團結，共同為民發聲。