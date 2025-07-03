公投罷免將至 卓榮泰：穩定投票行為確保民主結果

罷免、公投投票將陸續展開，行政院長卓榮泰今天主持治安會報時提醒，預期未來將有多場集會遊行及宣講造勢等活動，請檢、警、調等全力查察並嚴正究辦聚眾滋擾或賄選行為，並積極防杜黑道及境外勢力介入，穩定投票行為也確保民主結果。

24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投開票；國民黨南投縣立委馬文君、游顥罷免案，以及核三重啟公投則落在8月23日投開票。

行政院透過新聞稿表示，卓榮泰今天主持「行政院114年第3次治安會報」時指出，各縣市罷免案及全國性公投陸續展開，預期將有多場集會遊行及宣講造勢等活動，請檢、警、調等機關保障合法、取締非法，並全力查察、嚴正究辦任何聚眾滋擾或賄選行為，也要積極防杜黑道及境外勢力介入，以穩定各種投票行為安定，確保民主結果。

打詐部分，卓榮泰說，執法單位應善用打詐新4法工具，數發部建置的「網路詐騙通報查詢網」也以更積極有效方式，蒐報各種不法詐騙廣告資訊，也請民眾勇於舉發不實廣告及網路詐騙行為，而政府除依法蒐報、下架不實廣告外，同時會要求網路平台業者加註警語、提高自律及落實管理作為。

卓榮泰也談到，近期受美國新關稅制度調整，相關談判持續進行中，再加上國際戰爭情勢變化迅速，中東衝突尚未平息，全球經濟及民生均面臨重大挑戰及衝擊，為確保國內治安穩定，請檢、警、調、海巡、關務、移民等各單位加強查緝詐欺、洗錢及走私犯罪，並透過跨部會合作，全力防範洗產地、低價傾銷等妨礙經濟安全犯罪。

國土犯罪部分，卓榮泰說，請台灣高等檢察署、法務部、環境部及內政部持續運用「檢警環聯繫平台」，共同打擊國土犯罪，並藉由查扣犯罪工具、沒收不法所得及要求回復原狀等作為，展現政府守護環境正義的決心。

對於營建產出物遭非法棄置情形日益嚴重，卓榮泰要求法務部、內政部、環境部與地方政府多加溝通協調及合作，透過科技監管、源頭減量、法規修訂及聯合稽查等方式，共同防堵非法棄置行為。