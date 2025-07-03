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新竹棒球場遭列罷免7理由 高虹安答辯：要還給新竹市民公道

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
遭停職新竹市長高虹安罷免理由書包括新竹棒球場等7大理由，高虹安答辯，市府改善棒球場期間，曾遭統包商惡意拖延等，已將相關物證、事證均移送檢調告發，並持續修復新竹棒球場，還給新竹市民公道。聯合報系資料照
遭停職新竹市長高虹安罷免理由書包括新竹棒球場等7大理由，高虹安答辯，市府改善棒球場期間，曾遭統包商惡意拖延等，已將相關物證、事證均移送檢調告發，並持續修復新竹棒球場，還給新竹市民公道。聯合報系資料照

中選會今公布24名立委、遭停職新竹市長高虹安罷免案的投票日期、罷免理由書、答辯書等事項，其中高虹安部分，針對罷免理由書包括新竹棒球場等7大理由，高虹安答辯，市府改善棒球場期間，曾遭統包商惡意拖延等，已將相關物證、事證均移送檢調告發，並持續修復新竹棒球場，還給新竹市民公道。

中選會表示，投票日期為7月26日上午8時至下午4時，投票地點為新竹市各投票所，另提議人之領銜人戴振博提出罷免理由書內容提出七大理由，包括市政廢弛，市政滿意度吊車尾；自詡「揭弊」，其實都是華而不實政治操作；重大市政建設工作都未完待續；只見大型商場笑，不見傳統商圈哭；選前罵限制性招標，選後繼續用限制性招標；勞動檢查淪為年底趕業績；遭貪汙治罪條例判刑停職，竟還大方出席跑活動。

高虹安答辯書提及，市府團隊積極推動市政，屢獲國際和國內多項肯定，不應以單一或特定媒體民調偏頗指控，高虹安上任兩年多來，市府團隊推動財政紀律、教育環境全面提升、改善交通、擴大社福政策、照顧學童與長輩，在多項評比中獲得國際和國內多項獎項殊榮，也獲中央考核肯定，是市民實際有感的反饋。

至於「揭弊」部分，答辯書指出，此指控是對市政推動與制度改革成果的嚴重扭曲。實際上，針對前市府遺留的多項重大工程缺失，依法盤點、實證處理、持續改善，所有舉措皆可查證、並有具體進度與成果；新竹棒球場部分，是前市府任內推動的重要公共工程，卻在前市府啟用初期即爆出重大缺失，成為市民關注的爭議焦點，這座號稱「花市民公帑12億重建的指標性場館」，實際上卻留下諸多安全與施工問題。

答辯書提及，市府團隊改善棒球場期間，曾遭統包商惡意以司法訴訟至法院聲請保全證據拖延，令市府無法進場施工期間達11個月，待市府團隊進場移除覆土，發現諸多不應出現的廢棄物，市府已將相關物證、事證均移送檢調告發，並將持續修復新竹棒球場，還給新竹市民公道。

答辯書強調，綜觀本案所列罷免理由，均為斷章取義、誤導民意，無論是對施政成果的忽略，或對市府治理的扭曲指控，皆為明顯的政治操作，根本無法構成罷免市長的正當依據。如果市長被罷免，根據現行法令，將不會補選，而是由中央政府指派代理人接管新竹市政府，不僅剝奪新竹市民透過選票決定首長的權利，也對市政延續與政策穩定造成極大影響，「新竹市未來的方向，應由新竹市民共同守護。」

中選會 新竹棒球場 罷免 高虹安

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