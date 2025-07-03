雲林罷團大型看板被消失 縣府：違規看板影響交通即報即拆

雲林縣議員顏嘉葦和罷團在四湖鄉設立的大型看板昨晚整座被消失，連鷹架都不見了，經報案追查竟是雲林縣府所拆，罷團志工今天譴責縣府無預警拆除違反程序，高喊「公民不退，恐嚇無用」抗議；縣府強調，大型廣告物妨礙駕駛人視線，基於維護道安才依法拆除。

民進黨縣議員顏嘉葦志工團長郭佩瑄指出，6月25日協助罷團陸續在雲林第1選區的鄉鎮路旁架設看板，昨天下午接獲民眾反映，指四湖鄉155線和雲136-1鄉道所設的大型看板不見了，連鷹架都被拆，現場僅留下剪除的鐵絲，罷團和服務處深感詫異，昨晚馬上報案，警方也受理並展開調查。

由於這是罷免選戰以來第1起看板被拆事件，警方重視並漏夜追查，掌握兩名工人，經進一步追查是縣府派員拆除。今天下午罷團志工聚集看板現場抗議。志工說，放眼鄰近路口就有廣告看板未拆，拆除不該有針對性。

罷團發言人露西歸表示，民主應是包容多元聲音，怎會看板竟遭拔除殆盡，「拆除一面看板，只會讓人民舉起千千萬萬塊看板」，打壓一次聲音，只會讓人民更大聲音想要追求民主自由，言論自由更不應被打壓。

郭佩瑄指出，這座看板設置在路面內側空地，假若有影響交通，公部門理應循行政程序張貼公告或通知設立人拆除，怎會在毫無預警之下就全被拆得精光，鷹架和看板都不見了，他們期待公部門能一視同仁，採同一標準處理，後續事宜將循法律途徑處理。

縣府交通工務局回應指出，日前接獲四湖鄉公所轉民眾檢舉位於縣道155線與雲136-1路口搭設大型廣告物妨礙駕駛人視線，經實勘，該廣告物位於路口10公尺範圍，屬即報即拆的違規廣告物，依法於6月28日予以拆除，呼籲民眾應依規申請設置廣告物，如獲通報違規都會依規定辦理。