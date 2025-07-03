雲林縣府稱依法拆同意罷免看板 檢方查證釐清

民進黨雲林縣議員顏嘉葦聲援罷免團體，在四湖鄉懸掛大幅看板，但發現看板消失，罷團和顏嘉葦團隊今天共同譴責；雲林縣政府回應表示依法拆除，檢方也將查證釐清。

雲林地檢署發布新聞稿指出，檢方2日晚間得知看板遭人拆除一事，立即由檢察官指揮警方展開調查，今天上午查明此看板是由雲林縣政府交通工務局執行拆除作業。

雲林地檢署強調，雲林縣政府交通工務局執行拆除行為是否符合相關行政法規規定，有無涉刑事不法，檢方將查證釐清，以確保行政行為是在法律容許範圍內進行，絕不容許違法破壞選舉罷免自由的情形發生。

罷免國民黨立委丁學忠團隊和顏嘉葦服務團隊志工團長郭佩瑄今天聯合召開記者會，嚴正譴責破壞行為，呼籲司法單位徹查真相，捍衛言論自由與民主法治。

郭佩瑄表示，6月25日委託廣告公司懸掛大型罷免宣傳廣告看板，結果昨晚接獲民眾告知，看板遭不明人士連根拔除、鷹架全數拆卸，現場僅剩被剪斷的鐵絲圈，「民主尊嚴遭受重大挑戰」，昨天晚間已報案。

罷團發言人露西歸表示，強烈譴責此等踐踏民主、恐嚇公民表意自由的行徑。

雲林縣政府對此回應，交通工務局日前接獲四湖鄉公所轉民眾檢舉於縣道155線與雲136-1路口搭設大型廣告物妨礙駕駛人視線，經實地查察該廣告物確實設置於道路範圍內，有影響用路人安全疑慮，因此依「市區道路條例」等相關規定，6月28日拆除違規廣告物，避免廣告物遮擋視線，以維護交通安全及市容。

郭佩瑄等人則質疑，縣府行政程序有缺失，拆除前未告知看板所有人限期改善，並要求縣府針對所有的廣告看板以同樣標準執行。雲林縣府重申，一切依法行政，絕無任何立場，不容有心人士汙衊。