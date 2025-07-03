北市反惡罷大造勢前「斷線」 國民黨組發會副主委遭收押

屏東地檢署1日追查民進黨山地原住民立委伍麗華罷免偽造連署案，昨天將國民黨組發會副主委黃碧雲收押禁見。由於國民黨7月共有6場反惡罷大造勢，7月5日首場在台北市府前廣場，北市黨部和黨中央聯繫的窗口是黃碧雲，中央、地方暫處於「失聯」狀態。

根據國民黨中央委員會組織規程，組織發展委員會掌理全國各地區各級黨部暨組織經營、選舉動員、中央及地方公職人員輔選工作，北市藍營基層指出，這次反惡罷比照選舉輔選，北市黨部要請黨中央聯繫出席人員，包括當天黨內助講大咖，大多透過黃碧雲負責聯繫，但黃被收押，如同「斷線」需重新再確認。

北市黨部表示，7月5日反惡罷大會「台北場」目前確定出席人員，包括國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、中廣董事長趙少康、民眾黨主席黃國昌、前台北市長郝龍斌、國民黨副主席連勝文、台北市議長戴錫欽 、前立委鄭麗文、前立委郭正亮。

至於立法院長韓國瑜，7月5日當天有南投行程，無法參加，盧秀燕恐也有其他行程。藍營人士表示，國民黨從7月5日起，共有6場大造勢，地方很多的文宣，也是透過黨中央組發會與文傳會溝通，一名市黨部志工表示，今天一整天都在聯繫7月5日活動的相關工作。