聽新聞
0:00 / 0:00
藍白合反罷免 台中3藍委出招掛「盧黃合體」看板
台中市藍委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋已成案，列入7月26日首波投票，3人積極爭取民眾認同，已舉辦破百場說明會，拚不同意罷免投票率。3位立委今再出招，在選區內掛出首面「盧黃合體」反罷免看板，台中市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌共同入框，展現「藍白合」抗衡民進黨政治追殺的決心。
藍委黃健豪表示，盧秀燕、黃國昌兩人被封為台中「反罷免最強母雞」， 台灣正面臨國際局勢動盪與經濟挑戰，民生衝擊是當務之急，百姓對於「幹政治不幹政事」深感不耐，在野力量大團結將小我化為大我，以民為本、為民發聲。
藍委羅廷瑋強調，最近看到台灣的亂象，真的拜託在野要團結，別再分你我，此時此刻要一起贏回正義，搶救台灣的民主、搶救台灣的經濟民生。
藍委廖偉翔也說，民眾已經普遍對於全台罷免造成社會撕裂、對立感到厭倦，也對於不顧經濟、不顧民生造成的痛苦反感，希望透過在野大團結與整合，一起讓國家社會回到正軌。
國民黨台中市黨部副主委張書華強調，對抗執政黨的追殺，我們要團結每一股在野的力量，維繫台灣民主制度中制衡的力量。黨部將持續透過各式文宣和活動，呼籲民眾7月26日，出門投下不同意罷免。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言