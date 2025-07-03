快訊

愛妻高雄靈堂設置完成 彭振聲哀戚目送移靈「頻掩面拭淚」

豐原一家五口傳命案 老闆夫妻最後關店打烊畫面曝光

泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白合反罷免 台中3藍委出招掛「盧黃合體」看板

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市藍委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋已成案，3位立委今再出招，在選區內掛出首面「盧黃合體」反罷免看板，展現「藍白合」抗衡民進黨政治追殺的決心。圖／國民黨台中市黨部提供
台中市藍委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋已成案，3位立委今再出招，在選區內掛出首面「盧黃合體」反罷免看板，展現「藍白合」抗衡民進黨政治追殺的決心。圖／國民黨台中市黨部提供

台中市藍委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋已成案，列入7月26日首波投票，3人積極爭取民眾認同，已舉辦破百場說明會，拚不同意罷免投票率。3位立委今再出招，在選區內掛出首面「盧黃合體」反罷免看板，台中市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌共同入框，展現「藍白合」抗衡民進黨政治追殺的決心。

藍委黃健豪表示，盧秀燕、黃國昌兩人被封為台中「反罷免最強母雞」， 台灣正面臨國際局勢動盪與經濟挑戰，民生衝擊是當務之急，百姓對於「幹政治不幹政事」深感不耐，在野力量大團結將小我化為大我，以民為本、為民發聲。

藍委羅廷瑋強調，最近看到台灣的亂象，真的拜託在野要團結，別再分你我，此時此刻要一起贏回正義，搶救台灣的民主、搶救台灣的經濟民生。

藍委廖偉翔也說，民眾已經普遍對於全台罷免造成社會撕裂、對立感到厭倦，也對於不顧經濟、不顧民生造成的痛苦反感，希望透過在野大團結與整合，一起讓國家社會回到正軌。

國民黨台中市黨部副主委張書華強調，對抗執政黨的追殺，我們要團結每一股在野的力量，維繫台灣民主制度中制衡的力量。黨部將持續透過各式文宣和活動，呼籲民眾7月26日，出門投下不同意罷免。

台中市藍委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋已成案，3位立委今再出招，在選區內掛出首面「盧黃合體」反罷免看板，展現「藍白合」抗衡民進黨政治追殺的決心。圖／國民黨台中市黨部提供
台中市藍委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋已成案，3位立委今再出招，在選區內掛出首面「盧黃合體」反罷免看板，展現「藍白合」抗衡民進黨政治追殺的決心。圖／國民黨台中市黨部提供
台中市藍委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋已成案，3位立委今再出招，在選區內掛出首面「盧黃合體」反罷免看板，展現「藍白合」抗衡民進黨政治追殺的決心。圖／國民黨台中市黨部提供
台中市藍委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋已成案，3位立委今再出招，在選區內掛出首面「盧黃合體」反罷免看板，展現「藍白合」抗衡民進黨政治追殺的決心。圖／國民黨台中市黨部提供

國民黨 盧秀燕 罷免 羅廷瑋 黃健豪 黃國昌

延伸閱讀

豐原一家五口命案 盧秀燕責令警方追查真相

再指國防預算刪最多 吳思瑤嗆朱立倫造謠、黃國昌是恐怖情人

主張全民普發現金6千 黃國昌：還錢於民別給綠友友揮霍

影／民眾黨控政府帶頭綁標 黃國昌：6年砸1.3億

相關新聞

大罷免鬥爭讓台灣變調 醫師嘆這群人已喪失基本同理心

台灣社會近日在政黨對立加劇下，已產生嚴重的價值撕裂與情感對立。醫師沈政男指出，民眾在意識形態驅動下，對異己展現極端敵意，...

北市反惡罷大造勢前「斷線」 國民黨組發會副主委遭收押

屏東地檢署1日追查民進黨山地原住民立委伍麗華罷免偽造連署案，昨天將國民黨組發會副主委黃碧雲收押禁見。由於國民黨7月共有6...

藍白合反罷免 台中3藍委出招掛「盧黃合體」看板

台中市藍委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋已成案，列入7月26日首波投票，3人積極爭取民眾認同，已舉辦破百場說明會，拚不同意罷免投...

國民黨青年軍成立「護民主戰隊」 全台街講拚反惡罷

迎戰726大罷免投票。國民黨今宣布成立「湛藍衝鋒，護民主戰隊」，由KMT STUDIO召集人、立委葛如鈞帶領青年團全台出...

別觸法！726投票日若借823罷免偷渡宣傳 中選會將依法處理

中選會公告7月26日辦理首波區域立委罷免案及新竹市長高虹安罷免案，8月23日為第二波罷免案，中選會今公布罷免活動相關注意...

影／鄭正鈐再告新竹雙罷童軍營照片合成造謠 林志潔：有查證

新竹市議會國民黨團與立委鄭正鈐今召開記者會控訴新竹雙罷發言人林志潔。鄭正鈐指出，林志潔說他在童軍大露營場合發放反罷免文宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。