藍白合反罷免 台中3藍委出招掛「盧黃合體」看板

台中市藍委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋已成案，列入7月26日首波投票，3人積極爭取民眾認同，已舉辦破百場說明會，拚不同意罷免投票率。3位立委今再出招，在選區內掛出首面「盧黃合體」反罷免看板，台中市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌共同入框，展現「藍白合」抗衡民進黨政治追殺的決心。

藍委黃健豪表示，盧秀燕、黃國昌兩人被封為台中「反罷免最強母雞」， 台灣正面臨國際局勢動盪與經濟挑戰，民生衝擊是當務之急，百姓對於「幹政治不幹政事」深感不耐，在野力量大團結將小我化為大我，以民為本、為民發聲。

藍委羅廷瑋強調，最近看到台灣的亂象，真的拜託在野要團結，別再分你我，此時此刻要一起贏回正義，搶救台灣的民主、搶救台灣的經濟民生。

藍委廖偉翔也說，民眾已經普遍對於全台罷免造成社會撕裂、對立感到厭倦，也對於不顧經濟、不顧民生造成的痛苦反感，希望透過在野大團結與整合，一起讓國家社會回到正軌。