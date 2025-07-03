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大罷免鬥爭讓台灣變調 醫師嘆這群人已喪失基本同理心

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
賴清德總統在「團結十講」第四講中談國防，提到立法院凍刪國防預算，向國際社會發送台灣沒有自我防衛決心的錯誤訊息。聯合報系資料照
賴清德總統在「團結十講」第四講中談國防，提到立法院凍刪國防預算，向國際社會發送台灣沒有自我防衛決心的錯誤訊息。聯合報系資料照

台灣社會近日在政黨對立加劇下，已產生嚴重的價值撕裂與情感對立。醫師沈政男指出，民眾在意識形態驅動下，對異己展現極端敵意，連遭遇家庭變故的個人也難逃攻擊，令人感嘆社會溫度漸失。

沈政男說，綠營支持者對彭振聲及其家人於網路上的負面言論，顯示部分政治狂熱者已失去基本同理心。他形容，這是長期政治操弄下的結果，部分群體已被抽空理性，陷入情緒化對立，讓原本應是多元、包容的民主社會陷入撕裂狀態。

他談到立委大罷免案，認為這波動員延續2019年民進黨內總統初選時的內部鬥爭邏輯，並指責當時排除賴清德參選的力量，如今仍主導政局。他對賴清德總統選擇與之合作表示遺憾，認為這違背民主精神。

沈政男對日前賴總統批評「普發一萬元」表達質疑，認為總統將其定位為針對弱勢的社會救助，但未從經濟政策的乘數效果、通膨控制或刺激產業等面向審慎分析。他指出，「如果只是憑常識治國，而非具備政治經濟學的基本判斷，那麼國政品質令人堪憂。」

他說，台灣的官僚體系缺乏拔擢專業能力的機制，對公共政策與司法判斷的掌握不足。他以京華城案為例指出，檢調無法清楚釐清金流與圖利動機，卻以冗長起訴書支撐薄弱的指控，甚至造成被告人員過度羈押與社會不安。

沈政男引述民調，台北與新北地區合計有多達8名藍營立委面臨罷免壓力。他認為，雖然抽樣樣本每區僅三、四百人，但全市抽樣方式具一定參考價值，不容忽視。他強調，讀懂民調是政治基本功，「不能只因施測單位背景就全盤否定。」

沈政男呼籲藍白支持者團結應對罷免挑戰，並指出未來三年是重新建構台灣政治秩序的關鍵時期。他強調，唯有回歸理性、務實、科學，台灣社會才能從極端對立中走出來。他也提及醫界近年關注的醫療資源分配與政策失衡問題，呼籲政府重視專業意見，避免民生議題再度政治化。

民調 沈政男 罷免 賴清德

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