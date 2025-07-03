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國民黨青年軍成立「護民主戰隊」 全台街講拚反惡罷

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今將成立「湛藍衝鋒，護民主戰隊」，由KMT STUDIO召集人、立委葛如鈞帶領青年團全台出擊，到各地街講並製作短影音擴大傳播、闢謠，呼籲全民726站出來「不同意惡罷」。圖為青年團總團長黃騰憲。圖／國民黨提供
國民黨今將成立「湛藍衝鋒，護民主戰隊」，由KMT STUDIO召集人、立委葛如鈞帶領青年團全台出擊，到各地街講並製作短影音擴大傳播、闢謠，呼籲全民726站出來「不同意惡罷」。圖為青年團總團長黃騰憲。圖／國民黨提供

迎戰726大罷免投票。國民黨今宣布成立「湛藍衝鋒，護民主戰隊」，由KMT STUDIO召集人、立委葛如鈞帶領青年團全台出擊，到各地街講並製作短影音擴大傳播、闢謠，呼籲全民726站出來「不同意惡罷」，以實際行動反對民進黨、賴清德分裂台灣的胡作非為，勇敢站出來守護台灣民主。

葛如鈞表示，台灣正經歷世界歷史上最惡意的反民主活動，剩下不到一個月，民進黨側翼各種奧步傾巢而出，甚至有穿著藍色背心的人士到處街訪，以涉嫌反串詐術方式欺騙民眾，這是我們要的民主嗎？呼籲國人一定要出門投下不同意票，就是不同意賴清德以團結為名分裂台灣。

葛如鈞指出，紐約時報都說這場大惡罷是在分裂台灣，讓台灣陷入更危險的情境，惡罷不是民意，是民進黨惡意的政治操作，絕對不能讓民進黨踐踏台灣民主，投下不同意罷免票，就是不同意賴清德蠻橫的民主倒退做法。湛藍衝鋒護民主戰隊將持續在全台呼籲大家勇敢站出來，讓民進黨一整年的大惡罷成為一場空。

青年團總團長黃騰憲表示，台灣正面臨三大惡霸，第一是賴清德總統，打著團結十講的名義實際上在分裂國家、分裂族群，身為總統只知助長朝野惡鬥；第二個惡霸是民進黨團總召柯建銘，在立法院無理杯葛還要搞大罷免；第三個惡霸就是只會出征別人、毫無民主素養的綠營酸民們。呼籲大家726投下不同意罷免，展現不同意當權者胡作非為，也要提醒大家「大惡罷若贏，院長柯建銘」。

黃騰憲指出，民進黨對全台國民黨立委進行大惡罷，這些立委努力通過國會改革法案、財劃法修正、軍人加薪等法案，民進黨卻執意發動全面罷免，未來青年團將上街頭去各地宣講，守護優質的立法委員，並製作短影音讓更多人看到。也將加強網路文宣，製作「LIE清得乾淨嗎？」貼文主題，協助釐清事實，努力把這些謊言統統揭穿，把LIE通通清乾淨。

國民黨發言人鄧凱勛說，目前社群上發布許多年輕人反惡罷街講影片，瀏覽量都相當高，這些年輕人站上街頭難免羞澀緊張，但基於心中的正義感、對這場大惡罷的厭惡，讓他們勇敢站出來發聲。接下來青年團會發動百位青年上街頭，呼籲年輕朋友如果有興趣加入湛藍衝鋒護民主戰隊，可以來青年團粉專諮詢，共同站出來守護台灣的民主。青年團也將推出「民主御守」小物，強調「護民主、保台灣」，預計在上街頭時同步發送。

國民黨 罷免 葛如鈞 青年

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