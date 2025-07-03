別觸法！726投票日若借823罷免偷渡宣傳 中選會將依法處理

中選會公告7月26日辦理首波區域立委罷免案及新竹市長高虹安罷免案，8月23日為第二波罷免案，中選會今公布罷免活動相關注意事項，其中針對投票日不得從事罷免活動。中選會表示，若當天在網路發文宣傳第二波立委罷免案，若有檢舉，仍須依法就個案調查而依法處理。

根據公職人員選舉罷免法第56條第2款規定，政黨及任何人不得於投票日從事罷免活動。故投票日當日凌晨0時起，各報紙、雜誌、廣播電視、網際網路或其他媒體業者，均不得為任何支持或反對罷免宣傳廣告。

至於823第二波罷免案部分，中選會表示，如條文規定，若民眾在7月26日投票日當天，在網路發文指823第二波立委罷免案都該被罷免或宣傳，該等案件若有檢舉，仍須依法就個案進行調查，並依法審認、處理，全國23個選務機關均會依法辦理。