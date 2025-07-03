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影／鄭正鈐再告新竹雙罷童軍營照片合成造謠 林志潔：有查證

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議會國民黨團與立委鄭正鈐今召開記者會控訴新竹雙罷發言人林志潔。記者黃羿馨／攝影
新竹市議會國民黨團與立委鄭正鈐今召開記者會控訴新竹雙罷發言人林志潔。記者黃羿馨／攝影

新竹市議會國民黨團與立委鄭正鈐今召開記者會控訴新竹雙罷發言人林志潔。鄭正鈐指出，林志潔說他在童軍大露營場合發放反罷免文宣根本是造謠，還將反罷免文宣品和童軍徽章合成拍照。林志潔也反擊，照片亦為家長所提供，均已盡查證義務。

鄭正鈐指出，6月28日是新竹市全市童軍大露營的場合，他致詞時也特別提到新竹市的露營場地不夠好，希望市政府能夠加強，未料民進黨立院黨團總召柯建銘陣營不斷抹黑造謠，甚至變造照片，把童軍徽章和反罷免文宣品放在一起拍照，就指控他在現場宣傳反罷免和發放文宣。

鄭正鈐說，6月30日他在臉書及媒體都已澄清，當天並未在活動現場散發任何反罷免文宣品，更未於活動中提及罷免議題，當時市議員陳啟源也在現場，也在他臉書留言證實現場並無任何政治的活動。但7月1日柯建銘陣營又在臉書發文，再度指控他在活動上台宣講要大家票投不同意，把他留在立法院。

新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡表示，柯建銘早就說過大罷免是他發起的，柯建銘連演都不用演，直接對媒體來公布大罷免就是他來主導，新竹雙罷不管發言人也好，還有反罷免的團隊也都是他的助理。

律師王耀星說，林志潔2次把不實的內容放在臉書上傳播、散布，因此會提告加重誹謗罪；加上其目的是要促使惡罷進行，所以已違反選罷法104條「以不法方式意圖使人罷免通過」。更重要的是，不管是一般人、法學教授都不應該踩的底線，即是偽造、變造所有的證據。

林志潔也反擊，自從2023年參與選舉以來，她已是第5度被鄭正鈐提告。之前檢察官曾在鄭正鈐濫告的不起訴處分書中諄諄告誡鄭正鈐：身為立法委員，言行可受公評，何況言論者是經過合理查證，為公益出發，並無誹謗之意，不應濫訴。

林志潔強調，鄭正鈐應謹記檢察官的教誨，不要一而再再而三濫用司法資源。她臉書所言皆為家長檢舉反映，照片亦為家長所提供，均已盡查證義務。鄭正鈐每隔一天就濫訴一次，意圖打擊罷團，既無法澄清疑慮，更圖增負面觀感。

鄭正鈐指出，6月28日是新竹市全市童軍大露營的場合，他致詞時也特別提到新竹市的露營場地不夠好，希望市政府能夠加強，未料民進黨立院黨團總召柯建銘陣營不斷抹黑造謠，甚至變造照片。記者黃羿馨／攝影
鄭正鈐指出，6月28日是新竹市全市童軍大露營的場合，他致詞時也特別提到新竹市的露營場地不夠好，希望市政府能夠加強，未料民進黨立院黨團總召柯建銘陣營不斷抹黑造謠，甚至變造照片。記者黃羿馨／攝影
新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡表示，柯建銘早就說過大罷免是他發起的，柯建銘連演都不用演，直接對媒體來公布大罷免就是他來主導。記者黃羿馨／攝影
新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡表示，柯建銘早就說過大罷免是他發起的，柯建銘連演都不用演，直接對媒體來公布大罷免就是他來主導。記者黃羿馨／攝影
新竹市議會國民黨團與立委鄭正鈐今召開記者會控訴新竹雙罷發言人林志潔。記者黃羿馨／攝影
新竹市議會國民黨團與立委鄭正鈐今召開記者會控訴新竹雙罷發言人林志潔。記者黃羿馨／攝影

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