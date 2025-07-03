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影／扭曲立委照片、聲音 王育敏批罷團：道地的違法

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
國民黨立院黨團副書記長王育敏（左）、立委吳宗憲（右）上午舉行「政客講幹話 人民很火大 2025幹話撲克牌 火大上架」記者會。記者曾學仁／攝影
國民黨立院黨團副書記長王育敏（左）、立委吳宗憲（右）上午舉行「政客講幹話 人民很火大 2025幹話撲克牌 火大上架」記者會。記者曾學仁／攝影

國民黨立院黨團副書記長王育敏、立委吳宗憲上午舉行「政客講幹話 人民很火大 2025幹話撲克牌 火大上架」記者會。

針對國民黨立委魯明哲的聲音遭以AI變造，國民黨立委萬美玲的照片也被盜用宣傳同意罷免，國民黨立院黨團副書記長王育敏、立委吳宗憲上午舉行「政客講幹話 人民很火大 2025幹話撲克牌 火大上架」記者會，王育敏呼籲適可而止，並再次表達國民黨支持國防預算的立場，回應美方盼我國朝野支持國防預算。

王育敏表示現在看到罷團使用不合法手段，刻意扭曲委員聲音，甚至盜用照片說同意罷免，這是違法行徑，有些委員已經去告發，呼籲罷團適可而止，發起大惡罷人民已經很厭惡，如果手段過程還扭曲委員個人照片、聲音達到罷免目的，這是道地的違法。

國民黨立院黨團副書記長王育敏（左）、立委吳宗憲（右）上午舉行「政客講幹話 人民很火大 2025幹話撲克牌 火大上架」記者會。記者曾學仁／攝影
國民黨立院黨團副書記長王育敏（左）、立委吳宗憲（右）上午舉行「政客講幹話 人民很火大 2025幹話撲克牌 火大上架」記者會。記者曾學仁／攝影

罷免

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