影／扭曲立委照片、聲音 王育敏批罷團：道地的違法

國民黨立院黨團副書記長王育敏、立委吳宗憲上午舉行「政客講幹話 人民很火大 2025幹話撲克牌 火大上架」記者會。

針對國民黨立委魯明哲的聲音遭以AI變造，國民黨立委萬美玲的照片也被盜用宣傳同意罷免，國民黨立院黨團副書記長王育敏、立委吳宗憲上午舉行「政客講幹話 人民很火大 2025幹話撲克牌 火大上架」記者會，王育敏呼籲適可而止，並再次表達國民黨支持國防預算的立場，回應美方盼我國朝野支持國防預算。