快訊

長榮、華航、星宇7日起調漲燃油附加費 長短程增加費用曝光

中選會：首波罷免7月16日起禁散布民調 26日投票當天不能宣傳

台大前婦產名醫性侵女業務棄保潛逃 院長吳明賢斥：醫界之恥

首波罷免16日起禁散布民調 26日投票當天不能宣傳

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會上月20日公告7月26日將辦理首波區域立委罷免案及新竹市長高虹安罷免案，罷免活動期間為自16日至25日止，投票日當天不能有罷免活動或其他的競助選活動。圖／聯合報系資料照
中選會上月20日公告7月26日將辦理首波區域立委罷免案及新竹市長高虹安罷免案，罷免活動期間為自16日至25日止，投票日當天不能有罷免活動或其他的競助選活動。圖／聯合報系資料照

中選會上月20日公告7月26日將辦理首波區域立委罷免案及新竹市長高虹安罷免案，罷免活動期間為自16日至25日止，投票日當天不能有罷免活動或其他的競助選活動。中選會今天再公告「宣傳廣告、論政、新聞報導及深偽影音之播送、刊載」、「民意調查資料之發布」相關注意事項。

中選會表示，針對宣傳廣告、論政、新聞報導及深偽影音之播送、刊載部分，公職人員選舉罷免法第49條第1項至第3項規定，廣播電視事業得有償提供時段，供提議人之領銜人或被罷免人從事支持或反對罷免案宣傳，並應為公正、公平之對待；同法第55條規定，提議人之領銜人、被罷免人及為罷免案助勢者、罷免案辦事處負責人及辦事人員罷免言論，不得有煽惑他人犯內亂罪或外患罪、煽惑他人以暴動破壞社會秩序、觸犯其他刑事法律規定之罪。

其次，公職人員選舉罷免法第51條規定，報紙、雜誌、廣播電視、網際網路或其他媒體所刊登或播送的罷免廣告，應於該廣告中載明或敘明刊播者、出資者及其他相關資訊；不得接受同法第51條之1第1項所列各款個人、法人、團體或機構直接或間接委託刊播；受委託刊播罷免廣告的廣告檔案、設定放送的觀眾及條件等完整紀錄，自刊播罷免廣告時起，應留存4年。

中選會指出，根據選罷法規定，政黨及任何人不得於罷免活動期間，每日上午7時前或下午10時後，從事公開罷免活動，「但不妨礙居民生活或社會安寧之活動，不在此限」，如廣播電視、網際網路或其他媒體業者播送支持或反對罷免宣傳廣告等。另政黨及任何人不得於投票日從事罷免活動，當日凌晨0時起，各媒體業者不得為任何支持或反對罷免宣傳廣告。

至於民調資料發布部分，中選會表示，政黨及任何人自罷免案成立宣告日起至投票日10日前，有關被罷免人或罷免民意調查資料發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源；未載明前揭應載事項及其他各式具民意調查外觀的罷免資料，於前開期間，均不得發布、報導、散布、評論或引述，但提議人之領銜人或被罷免人自行推估者，不在此限。

罷免

延伸閱讀

AI亂入罷免戰藍委聲音遭變造 王育敏：適可而止

大罷免在即 雙北高聲量藍委排名曝光..第一名是「她」

利多！衛福部再補助前年3月保費50％ 10月底前繳清享補助

黨主席收陸資金危害國安 內政部聲請復康聯盟解散

相關新聞

標一年拿兩年6年狂撈1.3億 黃國昌控政府圖利特定媒體

在野黨凍刪今年度中央政府總預算，成為這次大罷免民進黨訴求之一。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨違法進行利益輸送，...

大罷免在即 雙北高聲量藍委排名曝光..第一名是「她」

大罷免726投票，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫統計，雙北10位通過二階連署罷免案藍委，近...

影／鄭正鈐再告新竹雙罷童軍營照片合成造謠 林志潔：有查證

新竹市議會國民黨團與立委鄭正鈐今召開記者會控訴新竹雙罷發言人林志潔。鄭正鈐指出，林志潔說他在童軍大露營場合發放反罷免文宣...

首波罷免16日起禁散布民調 26日投票當天不能宣傳

中選會上月20日公告7月26日將辦理首波區域立委罷免案及新竹市長高虹安罷免案，罷免活動期間為自16日至25日止，投票日當...

台積電飆1100元赴美設廠再掀論戰 藍綠互嗆賣台

台積電今天股價大漲最高一度觸及1105元，不過藍綠再度針對台積電赴美設廠交鋒，花蓮藍營表示，兩岸交流不是賣台，台積電拱手...

影／林沛祥提彭振聲妻案籲守住司法公正 罷團批蹭聲量

「基隆絕沛」志工今天上午到信義市場宣講投同意罷免林沛祥，民進黨立委林楚茵到場力挺，請大家罷免將民眾說成邊緣人的立委。林沛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。