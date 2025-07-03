台積電飆1100元赴美設廠再掀論戰 藍綠互嗆賣台

台積電今天股價大漲最高一度觸及1105元，不過藍綠再度針對台積電赴美設廠交鋒，花蓮藍營表示，兩岸交流不是賣台，台積電拱手送美國才是真賣台；綠營反譏，國民黨最大問題是親中投共，台積電是世界級公司，赴美是全球布局一環，國民黨說法非常離譜。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志今天表示，民進黨執政後兩岸關係日益緊張，將兩岸交流就是賣台作為操縱輿論的口號。然而民進黨一邊阻斷與大陸正常往來，卻一邊低頭將台灣最具有戰略價值的護國神山拱手讓人，台積電核心技術大量輸出美國，究竟誰才是真正出賣台灣人民的利益？

吳建志說，美國政府強力施壓台積電，讓這家全球半導體龍頭到亞利桑那州設廠，傳出最先進的2奈米製程技術一併轉移，政府在毫無社會討論下大力支持，甚至動用外交資源護航，形同將台灣過去30年最寶貴的產業、主權雙手奉送。

吳建志說，民進黨與罷團長期將抹紅國民黨立院黨團總召傅崐萁，卻說不出傅到底出賣了什麼，只是一昧造謠。兩岸關係錯綜複雜，將所有交流妖魔化，只會讓台灣自我孤立，陷入經濟與人才的邊緣化，更嚴重的是，抗中保台論述背後，掩蓋台灣對於美國全面依賴的現實，一昧順從沒有換來真正的安全。

他強調，真正賣台的行為不是與大陸交流、促進兩岸和平與經濟繁榮，而是在沒有民主監督社會共識下，將國家核心產業與戰略技術拱手讓給他國，犧牲台灣長遠利益與下一代發展空間。

民進黨祕書長林右昌今早到花蓮參拜，對於藍營說法，他表示，兩岸交流從來都是民進黨的立場跟態度，但民進黨要求的是對等尊嚴的交流，而不是像國民黨親中、投共、舔共的交流方式，台灣人民無法接受。

他批評，國民黨人去中國回來後毀憲亂政，在立法院修很多法案，「做共產黨想做的事情、說共產黨想說的話」，這才是賣台，請國民黨不要混淆視聽、刻意扭曲。