快訊

長榮、華航、星宇7日起調漲燃油附加費 長短程增加費用曝光

中選會：首波罷免7月16日起禁散布民調 26日投票當天不能宣傳

台大前婦產名醫性侵女業務棄保潛逃 院長吳明賢斥：醫界之恥

台積電飆1100元赴美設廠再掀論戰 藍綠互嗆賣台

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣議會黨團今天表示，兩岸交流不是賣台，民進黨將台積電拱手送美國才是真賣台。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣議會黨團今天表示，兩岸交流不是賣台，民進黨將台積電拱手送美國才是真賣台。記者王燕華／攝影

台積電今天股價大漲最高一度觸及1105元，不過藍綠再度針對台積電赴美設廠交鋒，花蓮藍營表示，兩岸交流不是賣台，台積電拱手送美國才是真賣台；綠營反譏，國民黨最大問題是親中投共，台積電是世界級公司，赴美是全球布局一環，國民黨說法非常離譜。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志今天表示，民進黨執政後兩岸關係日益緊張，將兩岸交流就是賣台作為操縱輿論的口號。然而民進黨一邊阻斷與大陸正常往來，卻一邊低頭將台灣最具有戰略價值的護國神山拱手讓人，台積電核心技術大量輸出美國，究竟誰才是真正出賣台灣人民的利益？

吳建志說，美國政府強力施壓台積電，讓這家全球半導體龍頭到亞利桑那州設廠，傳出最先進的2奈米製程技術一併轉移，政府在毫無社會討論下大力支持，甚至動用外交資源護航，形同將台灣過去30年最寶貴的產業、主權雙手奉送。

吳建志說，民進黨與罷團長期將抹紅國民黨立院黨團總召傅崐萁，卻說不出傅到底出賣了什麼，只是一昧造謠。兩岸關係錯綜複雜，將所有交流妖魔化，只會讓台灣自我孤立，陷入經濟與人才的邊緣化，更嚴重的是，抗中保台論述背後，掩蓋台灣對於美國全面依賴的現實，一昧順從沒有換來真正的安全。

他強調，真正賣台的行為不是與大陸交流、促進兩岸和平與經濟繁榮，而是在沒有民主監督社會共識下，將國家核心產業與戰略技術拱手讓給他國，犧牲台灣長遠利益與下一代發展空間。

民進黨祕書長林右昌今早到花蓮參拜，對於藍營說法，他表示，兩岸交流從來都是民進黨的立場跟態度，但民進黨要求的是對等尊嚴的交流，而不是像國民黨親中、投共、舔共的交流方式，台灣人民無法接受。

他批評，國民黨人去中國回來後毀憲亂政，在立法院修很多法案，「做共產黨想做的事情、說共產黨想說的話」，這才是賣台，請國民黨不要混淆視聽、刻意扭曲。

林右昌說，花蓮藍營批評把台積電送給美國更是荒謬，台積電是世界級公司，外資比例超過7成，到美國投資是台積電全球布局的重要一環，台積電也曾在中國、日本或歐洲投資，沒有任何人能夠把台積電送給什麼人，國民黨說法非常離譜，也顯示對整個產業，還有對台積電的認知與台灣社會大眾有非常大的落差。

民進黨祕書長林右昌今天再訪花蓮拜廟，對於國民黨批評綠營將台積電拱手送美國，林稱這說法非常離譜。記者王思慧／攝影
民進黨祕書長林右昌今天再訪花蓮拜廟，對於國民黨批評綠營將台積電拱手送美國，林稱這說法非常離譜。記者王思慧／攝影

罷免

延伸閱讀

林右昌4訪花蓮 民進黨、罷團組合拳頻頻傅崐萁能招架？

賴清德十講批凍國防預算 藍營反擊中央總預算創新高

花蓮罷免案藍營控無黨籍議員散布謠言 她反駁：監督縣政是本職

潘孟安緩頰「雜質說」 藍營：總統道歉、別裝無辜

相關新聞

標一年拿兩年6年狂撈1.3億 黃國昌控政府圖利特定媒體

在野黨凍刪今年度中央政府總預算，成為這次大罷免民進黨訴求之一。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨違法進行利益輸送，...

大罷免在即 雙北高聲量藍委排名曝光..第一名是「她」

大罷免726投票，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫統計，雙北10位通過二階連署罷免案藍委，近...

影／鄭正鈐再告新竹雙罷童軍營照片合成造謠 林志潔：有查證

新竹市議會國民黨團與立委鄭正鈐今召開記者會控訴新竹雙罷發言人林志潔。鄭正鈐指出，林志潔說他在童軍大露營場合發放反罷免文宣...

首波罷免16日起禁散布民調 26日投票當天不能宣傳

中選會上月20日公告7月26日將辦理首波區域立委罷免案及新竹市長高虹安罷免案，罷免活動期間為自16日至25日止，投票日當...

台積電飆1100元赴美設廠再掀論戰 藍綠互嗆賣台

台積電今天股價大漲最高一度觸及1105元，不過藍綠再度針對台積電赴美設廠交鋒，花蓮藍營表示，兩岸交流不是賣台，台積電拱手...

影／林沛祥提彭振聲妻案籲守住司法公正 罷團批蹭聲量

「基隆絕沛」志工今天上午到信義市場宣講投同意罷免林沛祥，民進黨立委林楚茵到場力挺，請大家罷免將民眾說成邊緣人的立委。林沛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。