影／林沛祥提彭振聲妻案籲守住司法公正 罷團批蹭聲量

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聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
林沛祥上午到市區中正路口舉牌，請民眾投下不同意票。記者游明煌／攝影
林沛祥上午到市區中正路口舉牌，請民眾投下不同意票。記者游明煌／攝影

「基隆絕沛」志工今天上午到信義市場宣講投同意罷免林沛祥，民進黨立委林楚茵到場力挺，請大家罷免將民眾說成邊緣人的立委。林沛祥今一早在中正路口舉牌，他昨在臉書提及，彭振聲的妻子離開了人世，希望投下不同意票，守住台灣最後的司法公正與人道價值。

林沛祥昨在臉書貼文說，昨天那聲撕心裂肺的吶喊，迴盪在法院的大廳，彭振聲前副市長的妻子，沒能撐過這場漫長的司法壓力，在無助與痛苦中離開了人世。他不禁擔心，下一個撐不住的會是誰。

林沛祥說，以民主為傲的台灣，怎麼會變成這樣？不希望再有家庭因此破碎，民主成了清算異己的藉口，那些冤屈只靠生命來抗議。

7月26日請投下「不同意罷免」，守住台灣最後的司法公正與人道價值。林沛祥今天上午到市區中正路口舉牌，請民眾投下不同意票。

民進黨立委林楚茵上午帶領民進黨議員陳宜、鄭文婷等一早到信義市場掃街，林說，距離投票還有一段時間，現在全力衝刺中，民進黨全力站出來協助公民團體站第一線協助罷免，成為公民的力量。林沛祥把罷免團體說成邊緣人，近日更說「不是講話大聲就會贏」，林沛祥如何對得起當初投票給他的人。

市議員鄭文婷表示，台北京華城案尊重司法偵辦，不是非本案的人可以指手劃腳，林沛祥過去沒有對京華城案有過表示，昨天卻在臉書提出他的想像，藍白立委急了，現在都只是在蹭網路聲量。

基隆絕沛領銜人陳青逸說，罷免行動已深獲民心，他號召每人再多拉三票，有信心讓同意票衝上8到9萬票，順利罷不適任的立委林沛祥，為基隆爭一口氣、為台灣守住民主。

「基隆絕沛」志工今天上午到信義市場宣講投下同意罷免林沛祥，民進黨立委林楚茵到場力挺。記者游明煌／攝影
「基隆絕沛」志工今天上午到信義市場宣講投下同意罷免林沛祥，民進黨立委林楚茵到場力挺。記者游明煌／攝影
「基隆絕沛」志工今天上午到信義市場宣講投下同意罷免林沛祥，民進黨立委林楚茵到場力挺。記者游明煌／攝影
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罷免

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