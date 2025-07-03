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反罷也推撲克牌 國民黨團公布民進黨幹話全集

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團今日舉行記者會，公布「反罷免」撲克牌，收錄民進黨政客講的「幹話」。黨團副書記長王育敏更轟，民進黨幹話講最多的是賴清德總統，賴清德口中的民主不是民主而是鬥爭，以報復的方式鬥垮在野黨。圖／國民黨立院黨團
國民黨立院黨團今日舉行記者會，公布「反罷免」撲克牌，收錄民進黨政客講的「幹話」。黨團副書記長王育敏更轟，民進黨幹話講最多的是賴清德總統，賴清德口中的民主不是民主而是鬥爭，以報復的方式鬥垮在野黨。圖／國民黨立院黨團

罷免首波投票日定於726，國民黨立院黨團今日舉行記者會，公布「反罷免」撲克牌，收錄民進黨政客講的「幹話」。黨團副書記長王育敏轟，民進黨幹話講最多的是賴清德總統，賴清德口中的民主不是民主而是鬥爭，以報復的方式鬥垮在野黨。

現值大罷免白熱化階段，國民黨團推出反罷撲克牌，收錄民進黨所有政治人物包括賴清德在內，共有54張經典「幹話」。

王育敏表示，民進黨不好好執政，卻說很多幹話，例如民進黨立院黨團總召柯建銘在去年0403花蓮發生大地震時，竟說「老天有眼」、「老天要救台灣民主」，面對天災，還在幸災樂禍，讓花蓮人非常火大。民進黨團幹事長吳思瑤也曾說：「言論自由並不是沒有邊界，必須嚴格審查。」吳可能忘記黨名叫「民主進步黨」，拿到權力後竟要限制人民言論自由，甚至要審查人民言論思想。

王育敏再舉例，美國關稅來勢洶洶，行政院長卓榮泰要大家「安心睡覺」，民眾一覺醒來，關稅高得嚇人；民進黨立委王義川疑用國家機器監控參加活動民眾足跡，面對外界質疑時說是用「膝蓋想」，從此成了「王膝之」。當國民黨立委幫人民爭取國定假日時，民進黨立委郭昱晴說，「假放太多，會被AI取代」。民進黨完全背離過去對勞工的承諾，拿到執政權之後立馬拋棄勞工，還認為勞工假太多。

王育敏指出，民進黨幹話講最多的是賴清德，無論是立法院通過的財劃法、選罷法、憲訴法等修正案，賴清德都說「民主的紛爭，要用更大的民主解決」，現在開啟「團結十講」。賴清德口中的民主不是民主而是鬥爭，以報復的方式鬥垮在野黨。國民黨團蒐集所有民進黨政治人物，過去所說過違背民意、損害人民利益，非常不恰當的話語，全都在54張撲克牌裡面。

王育敏表示，國民黨團共製作1萬套撲克牌，明天將發送到國民黨立委辦公室，發送給民眾珍藏。歡迎民眾贊助印製，讓更多人知道民進黨過去所講過不利人民、損害人民權利，把人民權益放一邊的言論與行徑。

國民黨立委吳宗憲表示，國民黨團利用有限的資源，印製反罷免撲克牌，要告訴人民在這一年多來，賴清德上任之後，是如何放任政府官員和政客們，用多麼荒謬的語言對付國人、對付在野黨。其中最經典的幹話是賴清德名言，要「人民吃苦當吃補」。

吳宗憲表示，民進黨錯誤的能源政策，造就了許多「綠友友」億萬富翁，人民卻要面對高通膨、高物價、高電價。民進黨政治人物不應該說出的言語，國民黨團就用撲克牌來告訴國人。也看到罷團不知哪來的資源，印製非常多印刷文宣品，挨家挨戶塞入民眾的信箱，取之不盡用之不竭。民進黨選舉時提出的承諾現看來都是騙票，選完後把人民帶向戰爭和貧窮。呼籲國人在7月26日、8月23日出來投下不同意罷免。

罷免首波投票日定於726，國民黨立院黨團今日舉行記者會，公布「反罷免」撲克牌，收錄民進黨政客講的「幹話」。圖／國民黨立院黨團
罷免首波投票日定於726，國民黨立院黨團今日舉行記者會，公布「反罷免」撲克牌，收錄民進黨政客講的「幹話」。圖／國民黨立院黨團

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