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AI亂入罷免戰藍委聲音遭變造 王育敏：適可而止

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
大罷免延燒中，卻傳國民黨立委魯明哲的聲音遭以AI變造，國民黨立委萬美玲的照片也被盜用宣傳同意罷免。國民黨立院黨團副書記長王育敏（圖左）今日呼籲適可而止，此外她也再次表達國民黨支持國防預算的立場，回應美方盼我國朝野支持國防預算。圖／國民黨立院黨團
大罷免延燒中，卻傳國民黨立委魯明哲的聲音遭以AI變造，國民黨立委萬美玲的照片也被盜用宣傳同意罷免。國民黨立院黨團副書記長王育敏（圖左）今日呼籲適可而止，此外她也再次表達國民黨支持國防預算的立場，回應美方盼我國朝野支持國防預算。圖／國民黨立院黨團

罷免延燒中，卻傳國民黨立委魯明哲的聲音遭以AI變造，國民黨立委萬美玲的照片也被盜用宣傳同意罷免。國民黨立院黨團副書記長王育敏今日呼籲適可而止，此外她也再次表達國民黨支持國防預算的立場，回應美方盼我國朝野支持國防預算。

AI開始參戰大罷免，日前網上出現立法院長韓國瑜呼籲選民勿出來反對罷免的影片，事實上那是韓國瑜任高雄市長時，面臨罷免的喊話。也有利用AI技術偽變造藍委影像、圖片甚至是聲音的情況。最近有民眾報案魯明哲聲音被AI偽造，宣講同意罷免，且在Line群組當中流傳。

王育敏說，現在看到罷團使用不合法手段，刻意扭曲委員聲音，甚至盜用照片說同意罷免，這是違法行徑，有些委員已經去告發。她呼籲罷團適可而止，發起大惡罷，人民已經很厭惡，如果手段過程還扭曲委員個人照片、聲音達到罷免目的，這是道地的違法。

關於組發會副主委黃碧雲收押，就連國民黨立委盧縣一也被列共犯，王育敏表示，這是現在偵查中案件，她不評論，但可以看到媒體社論或大家的批評，檢調進行過程都是不符合比例原則的大搜捕、大羈押，有些認罪還要延押，政治力介入司法獨立，反對政治力介入司法的辦案。

立法院秘書長周萬來發文通知各委員會，指因國內旅費被通案刪除20％，且至6月底已用63.58％，呼籲各委員會「覈實管控」，若該項預算用罄將停止支用。王育敏對此表示，任何行政機關都要遵守預算原則，預算合理合法使用沒有問題，秘書長提出就是提醒各委員會，各委員會適度樽節開支就沒有問題。

美國在台協會（AIT）台北處長谷立言暗示我國朝野都應支持國防預算，王育敏對此表示，國民黨也有管道跟美國方面溝通，美方也都知道國民黨支持國防預算。

王育敏說，目前凍結的只有海鯤號10億，刪減預算也不是史上最高，只有1%而已，相信美方充分了解。昨國民黨主席朱立倫也表達過民黨本就支持國防，還積極爭取軍人加薪，民進黨全反對，誰比較支持國防、國軍弟兄，大家都很清楚，國民黨支持力道比民進黨更大。

罷免

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