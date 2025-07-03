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罷團「敲羅」3天行30公里宣講 羅廷瑋陸戰與空戰並進

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市罷免藍委羅廷瑋進入三階投票倒數階段，民進黨台中市議員陳雅惠、黃守達今早現身東區東光路與十甲路口、十甲旺市場前，聲援罷團站路口拜票。圖／陳雅惠提供
台中市罷免藍委羅廷瑋進入三階投票倒數階段，民進黨台中市議員陳雅惠、黃守達今早現身東區東光路與十甲路口、十甲旺市場前，聲援罷團站路口拜票。圖／陳雅惠提供

台中市罷免藍委羅廷瑋進入三階投票倒數階段，民進黨台中市議員陳雅惠、黃守達今早現身東區東光路與十甲路口、十甲旺市場前，聲援罷團站路口拜票；罷團「敲羅行動」明日將與人民作主志工團合作，從台中火車站出發，行經中西東南四區及其他行政區，3天全程近30公里，深入街頭與社區擴大宣講。

罷團「敲羅行動」與台中市議員陳雅惠、黃守達今早到東區東光路與十甲路口、十甲旺市場前站路口，手持「同意罷免」標語、宣傳扇，高舉手臂向來往車流與民眾揮手，呼籲大家在7月26日踴躍出門投下「同意票」，用選票讓親中不適任立委下台。

罷免志工團說，近期天氣炎熱，但仍堅持每日分時段站路口，遍及中六選區各熱點進行宣講與拜票行動，盼提高罷免投票率。

前民進黨主席林義雄發起的「人民作主」，長年倡議公民直接民權，透過苦行、行腳串聯台灣民間力量，堅持「人民是國家主人」的信念。近期人民作主志工團在全國各地例行性的行踏行動，響應「大罷免、反共保台」的公民訴求，7月4日首度踏入台中，深入舊城區聲援中六敲羅行動。

罷免團體「敲羅行動」表示，明日與人民作主志工團自台中火車站出發，行經中六中西東南四區及其他行政區，3天全程近30公里，深入街頭與社區擴大宣講，號召民眾加入罷免羅廷瑋的行列。

國民黨立委羅廷瑋則陸戰與空戰並進，除持續透過短影音宣傳「反罷免」，也在臉書公開徵求私有場地掛布條。

羅廷瑋表示，「不能讓台灣只剩一種聲音」，大家都知道，柯建銘說惡意罷免早就策劃好了，許多民眾對於大罷免非常厭惡，最讓他感到意外的是，最近站路口，有民眾特地跑過來打招呼說願意提供家裡陽台掛上「我不同意罷免」，理由很簡單，就是不想看到自己當初的選票被惡意罷團給踐踏，更不希望台灣繼續亂下去。

國民黨立委羅廷瑋在臉書公開徵求私有場地掛「反罷免」布條。圖／擷取自羅廷瑋臉書
國民黨立委羅廷瑋在臉書公開徵求私有場地掛「反罷免」布條。圖／擷取自羅廷瑋臉書
台中市罷免藍委羅廷瑋進入三階投票倒數階段，民進黨台中市議員陳雅惠、黃守達今早現身東區東光路與十甲路口、十甲旺市場前，聲援罷團站路口拜票。圖／陳雅惠提供
台中市罷免藍委羅廷瑋進入三階投票倒數階段，民進黨台中市議員陳雅惠、黃守達今早現身東區東光路與十甲路口、十甲旺市場前，聲援罷團站路口拜票。圖／陳雅惠提供

罷免

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