快訊

標1年拿2年！黃國昌控政府圖利特定媒體 6年狂撈1.3億公帑

牛埔幫齊惠生之後「牛財」也離世 勢力版圖是否改寫？

網曝京華城11檢照片要「命債命還」 北市警鎖定貼文者身分偵辦

標一年拿兩年6年狂撈1.3億 黃國昌控政府圖利特定媒體

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照片

在野黨凍刪今年度中央政府總預算，成為這次大罷免民進黨訴求之一。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨違法進行利益輸送，操作手法無異於中國共產黨，政府辦理鉅額限制性招標，特定媒體卻能「標一年拿兩年」，製作影片的點閱數卻慘不忍睹，6年就花掉1.3億公帑。

民眾黨立法院黨團上午舉行「政府帶頭綁標，看見圖利新視界」記者會，盤點各部會預算使用狀況，直指政府綁標圖利狀況嚴重。

黃國昌表示，立法院審查今年度中央政府總預算，許多民進黨側翼及綠色媒體出面造謠、抹黑帶風向，賴總統最近更以國家元首之尊，發表演講把自己搞得跟側翼一樣，其治國能力已經不知道該如何形容，就連最基本的資訊都無法清楚掌握，抑或是明知事實卻惡意造謠，

黃國昌指出，民進黨違法進行利益輸送，連年把錢丟給豢養的媒體，這些媒體淪為民進黨的央視，操作手法無異於中國共產黨，尤其我國國防預算連年攀升，國人都支持增加自我防衛能力，政府卻把錢拿來養綠友友。

黃國昌點名，三立電視有一個節目「全民新視界」，宣稱要聯手國防部打造最強軍事節目，但是只要仔細看標案內容，就會發現這是「圖利新視界」，三立不僅連續6年得標，只有3年辦理採購標案，直接在招標公告就暗渡陳倉，前一年的經費可以任意擴充。

黃國昌再指，三立電視撈了6年，民視今年比照辦理，綠媒真是戰功彪炳，人民的納稅錢隨便花，誰敢批判就是中共同路人，賴總統好像很喜歡談民主，「我想請教哪一個民主國家政府這樣玩？拿納稅人的錢養媒體側翼，這樣的行徑讓我想到中共央視、北韓，不應該是民主台灣。」

黃國昌還說，這個節目6年砸1.3億給三立，結果點閱數卻是慘不忍睹，成效之差令人不忍卒睹，軍人地位也沒有因此提升，對於國軍招募完全沒有幫助。

罷免

延伸閱讀

黃國昌示範帶案作證近2小時 張啓楷曝「檢察官特別交代」：不能講

726反惡罷下動員令 黃國昌寄黨員信「出門投不同意」

黃國昌「示範帶」北檢傳張啓楷作證 張：善盡公民義務

簡舒培指民眾黨消費彭振聲悲劇 黃國昌反嗆誰該為人命負責

相關新聞

大罷免在即 雙北高聲量藍委排名曝光..第一名是「她」

大罷免726投票，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫統計，雙北10位通過二階連署罷免案藍委，近...

標一年拿兩年6年狂撈1.3億 黃國昌控政府圖利特定媒體

在野黨凍刪今年度中央政府總預算，成為這次大罷免民進黨訴求之一。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨違法進行利益輸送，...

林右昌4訪花蓮批傅崐萁 還稱和館長有同一特點

民進黨祕書長林右昌今天再到花蓮拜廟，是一個月來第4度造訪。對於藍營日前在花蓮辦閉門宣講團結大會，林說，傅崐萁現在走到哪裡...

林右昌4訪花蓮 民進黨、罷團組合拳頻頻傅崐萁能招架？

民進黨祕書長林右昌今天再度到花蓮參拜廟宇，是他一個月內4訪；罷團「護國大遶境」明天也選擇從花蓮誓師出發，兼黨主席的賴清德...

【總編開箱】昔有滿門抄斬 今是滿門滅黨 賴清德有帝王思維遺毒？

府院黨罷團4路人馬齊攻大罷免，你知道他們最大的底氣是什麼嗎？因為執政黨吃定「你傻瓜，他聰明」。為什麼記者會這麼評論？

國民黨組發會副主委收押 朱立倫批司法

屏檢偵辦罷免山地原住民立委伍麗華不實連署案，國民黨組發會副主委黃碧雲遭押。國民黨主席朱立倫昨天表示，民進黨辦藍不辦綠，小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。