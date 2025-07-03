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林右昌4訪花蓮批傅崐萁 還稱和館長有同一特點

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導
民進黨祕書長林右昌今早到花蓮勝安宮參拜，接受媒體聯訪。記者王思慧／攝影
民進黨祕書長林右昌今早到花蓮勝安宮參拜，接受媒體聯訪。記者王思慧／攝影

民進黨祕書長林右昌今天再到花蓮拜廟，是一個月來第4度造訪。對於藍營日前在花蓮辦閉門宣講團結大會，林說，傅崐萁現在走到哪裡就被花蓮鄉親嗆聲，罵傅叛國，只能「閉起門來稱王」。

林右昌今天上午9時30分到吉安勝安宮參拜，接著馬不停蹄到聖地慈惠堂總堂淵源堂參香，是他自上月6日到花蓮聖天宮祈福以來，第四次到訪。

林右昌參拜前接受媒體聯訪，被問到黨主席、賴清德總統指示全力協助罷團，他說，民進黨一直以來就是做公民的後盾，在罷免第三階段與公民同行，明天起公民團體發動的「反共護台大遶境」，民進黨會全力協助、支持跟參與。

林右昌說，今天到勝安宮參拜，最主要是明天在花蓮要展開護國大遶境起跑行動，不只在市區，也會到花蓮中南區，深入基層，他聽到很多花蓮鄉親在說，過去這麼長時間以來，花蓮農民非常辛苦，縣府也辦了許多活動，都像在放煙火，只爽到辦活動的人，農民沒有真正賺到錢，以前建立的無毒有機品牌也因為不努力而消失殆盡，花蓮被台東超越，看不到觀光客，非常可惜，希望花蓮未來能夠振興。

林右昌說，這次罷免行動非常多軍公教站出來挺罷免傅崐萁，是因為大家看到傅毀憲亂政，削弱國安。日前藍營在花蓮的宣講，邀請「館長」陳之漢出席，傅和館長都有一個共同的特點，去中國回來，就做中共喜歡的事情，在那個會場又把國旗拿出來，當成遮羞布，真正中華民國派、愛台灣的民眾應該分得清楚，這不過是傅崐萁欺騙民眾的伎倆。

至於預估可以罷掉幾席藍委？林說，必須尊重公民運動，不做預測也不做立場的設定。

民進黨祕書長林右昌今早到花蓮勝安宮參拜，接受媒體聯訪。記者王思慧／攝影
民進黨祕書長林右昌今早到花蓮勝安宮參拜，接受媒體聯訪。記者王思慧／攝影

罷免

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