快訊

亞洲國家再下一城！川普：將與印度達成「截然不同」貿易協議

大罷免在即 雙北高聲量藍委排名曝光…第一名是「她」

中國政治情緒指標？中共喉舌「鍾一平」是誰

聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免在即 雙北高聲量藍委排名曝光..第一名是「她」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
近1個月雙北十位罷免案二階連署通過立委的仇恨值（負面聲量/正面聲量）排名出爐。圖／TPOC台灣議題研究中心提供
近1個月雙北十位罷免案二階連署通過立委的仇恨值（負面聲量/正面聲量）排名出爐。圖／TPOC台灣議題研究中心提供

罷免726投票，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫統計，雙北10位通過二階連署罷免案藍委，近1個月網路聲量，前三名分別是北市立委徐巧芯30萬9757筆討論度居冠，第二名北市立委王鴻薇16萬7932筆；第三名羅智強13萬9928筆。

TPOC台灣議題研究中心觀察，徐巧芯網路聲量持續高，除因與政治評論員吳靜怡辯論、對館長赴中返台聲援，及針對罷免議題在個人粉專與罷團論戰等；至於王鴻薇近期討論熱，包括掃街時與罷免團體衝突引發網路高度討論。 

至於進一步分析仇恨值（負面聲量/正面聲量），根據QuickseeK快析輿情資料庫大數據分析，意外發現高仇恨值的前三名為為新北立委廖先翔（4.59）、新北立委林德福（3.46）與葉元之（3.34），三人儘管討論量有限，負面聲量卻遠高於正面聲量，導致仇恨值較高。此外，這10位國民黨委員的網路負面聲量，皆高於正面量。

分析原因，廖先翔是因近期對副總統蕭美琴出訪捷克險遭撞事件的爭議發言，受到大量負面聲量討論，甚至還有網友翻出廖先翔父親過去的新聞事件；林德福則因罷免團體持續呼籲罷免，缺乏正面聲量辯護，導致仇恨值偏高；葉元之則因先前助理壓力過大病逝、還有上政論節目為制止主持人稱南部低端而未制止等議題，獲大量負評。 

近一個月徐巧芯的仇恨值則為2.98；王鴻薇仇恨值2.87，徐巧芯則是因蕭美琴副總統險遭車禍一事、以及評論總統賴清德團結國家十講「到底有沒有念書」等議題熱議。

近1個月網路聲量，前三名分別是北市立委徐巧芯30萬9757筆討論度居冠，第二名北市立委王鴻薇16萬7932筆；第三名羅智強13萬9928筆。圖／TPOC台灣議題研究中心提供
近1個月網路聲量，前三名分別是北市立委徐巧芯30萬9757筆討論度居冠，第二名北市立委王鴻薇16萬7932筆；第三名羅智強13萬9928筆。圖／TPOC台灣議題研究中心提供

罷免

延伸閱讀

總統提普發現金萬元「買菜就用掉」 徐巧芯：什麼山珍海味？

批賴總統造謠 徐巧芯：王定宇也支持刪獵鴞專案45.7億

影／吳思瑤、賴瑞隆至板橋大罷免 葉元之批放牛班惡罷資優班

民進黨：廖先翔幫中國惡行洗地 對國不忠沒資格當立委

相關新聞

大罷免在即 雙北高聲量藍委排名曝光..第一名是「她」

大罷免726投票，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫統計，雙北10位通過二階連署罷免案藍委，近...

新聞眼／賴式團結 卻將利刃懸在在野頭上

民進黨主席賴清德昨天在中常會播放創黨元老傅正逝世廿周年影片，並說每個人都要為民主奮鬥，要團結的也不只是民進黨，全台灣社會...

林右昌4訪花蓮 民進黨、罷團組合拳頻頻傅崐萁能招架？

民進黨祕書長林右昌今天再度到花蓮參拜廟宇，是他一個月內4訪；罷團「護國大遶境」明天也選擇從花蓮誓師出發，兼黨主席的賴清德...

【總編開箱】昔有滿門抄斬 今是滿門滅黨 賴清德有帝王思維遺毒？

府院黨罷團4路人馬齊攻大罷免，你知道他們最大的底氣是什麼嗎？因為執政黨吃定「你傻瓜，他聰明」。為什麼記者會這麼評論？

國民黨組發會副主委收押 朱立倫批司法

屏檢偵辦罷免山地原住民立委伍麗華不實連署案，國民黨組發會副主委黃碧雲遭押。國民黨主席朱立倫昨天表示，民進黨辦藍不辦綠，小...

馬文君、游顥罷免案 8月23日投票 與重啟核三公投一起投

中選會昨通過國民黨立委馬文君及游顥的罷免案，定於八月廿三日「公投日」投票，屆時將與「重啟核三」公投一起投票。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。