大罷免在即 雙北高聲量藍委排名曝光..第一名是「她」

大罷免726投票，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫統計，雙北10位通過二階連署罷免案藍委，近1個月網路聲量，前三名分別是北市立委徐巧芯30萬9757筆討論度居冠，第二名北市立委王鴻薇16萬7932筆；第三名羅智強13萬9928筆。

TPOC台灣議題研究中心觀察，徐巧芯網路聲量持續高，除因與政治評論員吳靜怡辯論、對館長赴中返台聲援，及針對罷免議題在個人粉專與罷團論戰等；至於王鴻薇近期討論熱，包括掃街時與罷免團體衝突引發網路高度討論。

至於進一步分析仇恨值（負面聲量/正面聲量），根據QuickseeK快析輿情資料庫大數據分析，意外發現高仇恨值的前三名為為新北立委廖先翔（4.59）、新北立委林德福（3.46）與葉元之（3.34），三人儘管討論量有限，負面聲量卻遠高於正面聲量，導致仇恨值較高。此外，這10位國民黨委員的網路負面聲量，皆高於正面量。

分析原因，廖先翔是因近期對副總統蕭美琴出訪捷克險遭撞事件的爭議發言，受到大量負面聲量討論，甚至還有網友翻出廖先翔父親過去的新聞事件；林德福則因罷免團體持續呼籲罷免，缺乏正面聲量辯護，導致仇恨值偏高；葉元之則因先前助理壓力過大病逝、還有上政論節目為制止主持人稱南部低端而未制止等議題，獲大量負評。