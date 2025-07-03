林右昌4訪花蓮 民進黨、罷團組合拳頻頻傅崐萁能招架？

民進黨祕書長林右昌今天再度到花蓮參拜廟宇，是他一個月內4訪；罷團「護國大遶境」明天也選擇從花蓮誓師出發，兼黨主席的賴清德總統已下令全力配合，面對民進黨與罷團分進合擊，花蓮藍營這周舉辦兩場次大型閉門宣講固椿，也透過縣議會黨團做議題式操作，揚起氣勢，全力反罷免。

林右昌上月6日到傅崐萁家族點光明燈的花蓮市聖天宮（帝君廟）參拜，19日再訪玉里協天宮；又因中選會公布罷免投票日為7月26日，上月21日民進黨發起全國大串連，林右昌到花蓮。參與公民團體發起的「守護花蓮、騎士出動」車掃，站街頭為罷團加油打氣

今天是林近來第4度造訪花蓮，上午9時30分起將連跑吉安勝安宮、聖地慈惠堂總堂淵源堂參香祈福，林到花蓮來，不諱言就是將矛頭針對「首惡」傅崐萁。

聽到林右昌又來，藍營縣黨部發言人吳建志直嘆「歸剛欸（整天的）」，並說，林右昌一個月來花蓮4次，罷團首站選花蓮，誰在搞政治動員？誰想用中央權力壓制在地聲音？答案很明顯，大罷免不是民主，是報復。

面對民進黨與罷團的連番「組合拳」，傅崐萁陣營採勤跑地方策略，藍營縣黨部、縣議會黨團也配合議題式操作，1日在花蓮市、玉里鎮舉辦大型宣講活動，由黨主席朱立倫、網紅「館長」陳之漢、多位藍白立委站台助講，鞏固支持群眾，力催不同意票。