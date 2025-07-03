快訊

亞洲國家再下一城！川普：將與印度達成「截然不同」貿易協議

大罷免在即 雙北高聲量藍委排名曝光…第一名是「她」

中國政治情緒指標？中共喉舌「鍾一平」是誰

林右昌4訪花蓮 民進黨、罷團組合拳頻頻傅崐萁能招架？

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
民進黨祕書長林右昌（左三）上月到花蓮參與公民團體發起的「守護花蓮、騎士出動」車掃，站街頭為罷團加油打氣。本報資料照片
民進黨祕書長林右昌（左三）上月到花蓮參與公民團體發起的「守護花蓮、騎士出動」車掃，站街頭為罷團加油打氣。本報資料照片

民進黨祕書長林右昌今天再度到花蓮參拜廟宇，是他一個月內4訪；罷團「護國大遶境」明天也選擇從花蓮誓師出發，兼黨主席的賴清德總統已下令全力配合，面對民進黨與罷團分進合擊，花蓮藍營這周舉辦兩場次大型閉門宣講固椿，也透過縣議會黨團做議題式操作，揚起氣勢，全力反罷免

林右昌上月6日到傅崐萁家族點光明燈的花蓮市聖天宮（帝君廟）參拜，19日再訪玉里協天宮；又因中選會公布罷免投票日為7月26日，上月21日民進黨發起全國大串連，林右昌到花蓮。參與公民團體發起的「守護花蓮、騎士出動」車掃，站街頭為罷團加油打氣

今天是林近來第4度造訪花蓮，上午9時30分起將連跑吉安勝安宮、聖地慈惠堂總堂淵源堂參香祈福，林到花蓮來，不諱言就是將矛頭針對「首惡」傅崐萁。

聽到林右昌又來，藍營縣黨部發言人吳建志直嘆「歸剛欸（整天的）」，並說，林右昌一個月來花蓮4次，罷團首站選花蓮，誰在搞政治動員？誰想用中央權力壓制在地聲音？答案很明顯，大罷免不是民主，是報復。

面對民進黨與罷團的連番「組合拳」，傅崐萁陣營採勤跑地方策略，藍營縣黨部、縣議會黨團也配合議題式操作，1日在花蓮市、玉里鎮舉辦大型宣講活動，由黨主席朱立倫、網紅「館長」陳之漢、多位藍白立委站台助講，鞏固支持群眾，力催不同意票。

吳建志說，民進黨已經擺明「不服從，就打到你服為止」，嚴正譴責民進黨將民主當成政治鬥爭工具，拿國會過半的在野黨做祭旗，花蓮人也不會低頭，縣議會黨團將持續揭露民進黨的不義操作，呼籲鄉親站出來投下不同意票，拒絕報復性的罷免，昨天黨團主攻食安議題，今早也將澄清藍營主張的兩岸交流並非賣台。

民進黨祕書長林右昌上月6日到花蓮聖天宮參拜，今天又將連跑兩廟宇祈福。本報資料照片
民進黨祕書長林右昌上月6日到花蓮聖天宮參拜，今天又將連跑兩廟宇祈福。本報資料照片
花蓮國民黨縣議會黨團採議題式操作持續反罷免，昨天主攻食安，今天則將談兩岸交流不等於賣台。記者王燕華／攝影
花蓮國民黨縣議會黨團採議題式操作持續反罷免，昨天主攻食安，今天則將談兩岸交流不等於賣台。記者王燕華／攝影
國民黨1日在花蓮中正體育館舉辦「花蓮 反惡罷 戰獨裁團結大會」，反罷活動現場湧入數千民眾，力挺傅崐萁（中）。本報資料照片
國民黨1日在花蓮中正體育館舉辦「花蓮 反惡罷 戰獨裁團結大會」，反罷活動現場湧入數千民眾，力挺傅崐萁（中）。本報資料照片

罷免

延伸閱讀

游盈隆：傅崐萁被罷免是個人不幸 罷免不成對社會是災難

反惡罷傅崐萁喊話再給一點時間 台灣民主自救從花蓮出發

彭振聲妻過世 傅崐萁痛批賴清德又讓一個家庭破碎

反罷免傅崐萁吹響號角 館長、朱立倫花蓮助陣卻是閉門會

相關新聞

大罷免在即 雙北高聲量藍委排名曝光..第一名是「她」

大罷免726投票，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫統計，雙北10位通過二階連署罷免案藍委，近...

新聞眼／賴式團結 卻將利刃懸在在野頭上

民進黨主席賴清德昨天在中常會播放創黨元老傅正逝世廿周年影片，並說每個人都要為民主奮鬥，要團結的也不只是民進黨，全台灣社會...

林右昌4訪花蓮 民進黨、罷團組合拳頻頻傅崐萁能招架？

民進黨祕書長林右昌今天再度到花蓮參拜廟宇，是他一個月內4訪；罷團「護國大遶境」明天也選擇從花蓮誓師出發，兼黨主席的賴清德...

【總編開箱】昔有滿門抄斬 今是滿門滅黨 賴清德有帝王思維遺毒？

府院黨罷團4路人馬齊攻大罷免，你知道他們最大的底氣是什麼嗎？因為執政黨吃定「你傻瓜，他聰明」。為什麼記者會這麼評論？

國民黨組發會副主委收押 朱立倫批司法

屏檢偵辦罷免山地原住民立委伍麗華不實連署案，國民黨組發會副主委黃碧雲遭押。國民黨主席朱立倫昨天表示，民進黨辦藍不辦綠，小...

馬文君、游顥罷免案 8月23日投票 與重啟核三公投一起投

中選會昨通過國民黨立委馬文君及游顥的罷免案，定於八月廿三日「公投日」投票，屆時將與「重啟核三」公投一起投票。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。