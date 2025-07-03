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國民黨組發會副主委收押 朱立倫批司法
屏檢偵辦罷免山地原住民立委伍麗華不實連署案，國民黨組發會副主委黃碧雲遭押。國民黨主席朱立倫昨天表示，民進黨辦藍不辦綠，小案大辦，無限上綱，多少在司法單位服務的朋友嘆息「已經不認識今天的司法檢調」。
朱立倫說，各地方黨部不斷被大搜索、大約談、大收押，相信民眾看在眼裡感慨良多，台灣司法不該變成東廠，但今天的檢調是否變成東廠？他聽到多少曾經在司法單位服務的朋友說，已經不認識今天的檢調，他們的良心不知道哪去了；是非已被顏色遮掩，公理正義更是被升官發財擋住。
朱立倫說，所有有良心的檢調試想一下：「什麼叫辦藍不辦綠？綠營有黨證就萬事ＯＫ，過去針對類似案件，有這樣的辦法嗎？」相信這是民眾最大疑慮。
國民黨發言人楊智伃批評，在上次已「無保請回」、缺乏明確證據之下，檢調針對查無實據的在野黨部黨工，逕自搜索住宅、押人取供，已嚴重逾越偵辦分際，違反法律程序正義。
楊智伃表示，司法應是公平公正的守門人，不應淪為執政黨清算異己的打手，檢調已實質涉違法；黃碧雲為黨內組織動員重要幹部，卻在大罷免進入關鍵倒數時期遭無端羈押，時機敏感之舉，賴政府於選前黃金周、選前之夜的大動員之前，試圖瓦解在野，已令國人高度質疑。
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