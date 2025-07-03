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馬文君、游顥罷免案 8月23日投票 與重啟核三公投一起投

聯合報／ 記者張曼蘋李成蔭賴香珊／連線報導
立委馬文君表示，以大選規格來面對罷免投票。本報資料照片
立委馬文君表示，以大選規格來面對罷免投票。本報資料照片

中選會昨通過國民黨立委馬文君游顥罷免案，定於八月廿三日「公投日」投票，屆時將與「重啟核三」公投一起投票。

中選會表示，投票日期的決定，是為尊重南投縣選委會的選務承載量能與建議。馬文君表示，已與團隊備戰，以大選規格來面對。游顥則說，一切如民進黨團總召柯建銘「算好的劇本」。

中選會並表示，馬文君罷免案、游顥罷免案，連署前死亡人數分別為一人及五十六人，涉有偽造嫌疑，中選會將依刑事訴訟法第二百四十一條職務告發之規定，移送最高檢察署。

「一定能戰勝惡意罷免。」馬文君表示，已與團隊備戰，會以大選規格來面對三階投票。她質疑，柯建銘早劇透兩波投票，中選會還要想出劇情來配合演出，民進黨無所不用其極，為搞惡罷，出現各種司法迫害、行政不公。

立委游顥指罷免案，一切如民進黨團總召柯建銘「算好的劇本」。本報資料照片
立委游顥指罷免案，一切如民進黨團總召柯建銘「算好的劇本」。本報資料照片

游顥表示，一切如同柯建銘算好的劇本，大罷免過程中看到太多的顛倒是非、胡亂造謠，甚至是襲擊民眾，挑起對立跟撕裂，大家是希望看見真民主，而非賴總統假借公民之名，圍剿全體國民，期盼南投民眾睜大眼睛。

游顥並透露，南投罷免案其實很早就已送件，他多次主張盡早投票，原希望安排在七月廿六日，但中選會卻「技術性拖延」，最後確定在八月廿三日舉行，對此雖然遺憾，但尊重安排。

中選會先前已審定，共廿四名國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將在七月廿六日投開票。至於國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘等五件罷免案，已進入補件查對階段。

游顥 罷免 馬文君

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