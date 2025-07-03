新聞眼／賴式團結 卻將利刃懸在在野頭上

民進黨主席賴清德昨天在中常會播放創黨元老傅正逝世廿周年影片，並說每個人都要為民主奮鬥，要團結的也不只是民進黨，全台灣社會都要團結。正如他展開的「團結國家十講」。但同一場合，他卻下達動員令，要求黨公職全力配合罷免團體發起的大罷免系列活動。原來，「賴式團結」竟是要把監督者全罷免掉？

「賴式團結」以兩面手法進行，早非頭一遭。自從就任總統以來，賴清德就一直喊著朝野團結，卻不見積極與在野修好的作為；反倒是，當民進黨立院黨團總召柯建銘喊出「大罷免」，賴全無阻止或喊停之意，大罷免這把利刃一直懸在在野黨頭上，賴的立場也愈來愈明顯。

賴清德雖一邊釋出和解訊號，向在野黨遞出橄欖枝，邀集在野黨領袖進行國安簡報，但另一邊，又以民進黨中央名義，發函給各縣市黨部，投入罷免國民黨立委。近日展開的「團結台灣十講」，則是口喊團結，卻在談話內容說要透過罷免「打掉雜質」。團結全民是假，鬥爭在野是真，早已是司馬昭之心。

從民進黨全代會的「不演了」，到昨天中常會進一步下達動員令，「大罷免」已是賴清德的首要政治工程；至此，「團結」已成了他鬥爭異己的遮羞布。

賴清德大玩兩面手法的如意算盤是，一方面透過煽動性言語，強化民進黨基本盤動員；另一面則藉團結話術，對大罷免案進行正當性加持。

而且，這一切似乎都在計畫之中，如同中選會宣布第一波罷免日期後，緊跟著團結十講就登場，然後是全代會強調民進黨要與民同行，在昨天除了要配合罷團的行動外，第二波的罷免日期就正好落在公投日。

只是，一個四成民意的總統，真能如願擁有十成的權力？賴清德的權力欲望，最終還是要靠六成選民才能把他澆醒。