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國民黨迎戰大罷免 「湛藍衝鋒」出擊

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰／台北報導

罷免七月廿六日投票，國民黨主席朱立倫昨天在中常會表示，必須透過全體國人，用最大的團結力量及最大理性，守護台灣民主，捍衛司法公正，投下不同意罷免票。民眾黨主席黃國昌則寄發黨員信，呼籲全力奧援竹市長高虹安、廿四位藍營立委面臨的無差別罷免案。

國民黨今宣布成立「湛藍衝鋒，護民主戰隊」，由KMT STUDIO召集人、立委葛如鈞領軍，率青年團全台出擊，迎戰「大惡罷」。國民黨文傳會主委林寬裕表示，這場大罷免絕對會戰戰兢兢，「能團結藍營投下不同意票的最大催票者，就是賴清德」，國民黨一定會努力催出每一張反對票，遏止這場大罷免。

「反惡罷」區域聯防大型活動，七月五日起由北市起跑，朱立倫說，接下來包括新北、桃園、台中都會舉辦各地區域造勢活動，選前之夜在台北會有超大型團結造勢，「大家一起戰獨裁，共同反惡罷」。

黃國昌昨在民眾黨中央委員會宣布，全體黨公職全力奧援高虹安與廿四位國民黨立委。他在會後也以「為台灣民主行動、為司法正義奮鬥」為題，寄發黨員信，呼籲支持者出門投票「不同意罷免」，共同對民進黨發動的大惡罷說不。

黃國昌指出，過去一年台灣社會撕裂到前所未見的境地，此時此刻台灣正面臨關鍵的選擇，一旦讓民進黨得逞，將無法停下賴清德將台灣帶往專制獨裁的道路，所有制度改革、福國利民法案將被翻盤沒收，台灣的民主法治亦將土崩瓦解。

黃國昌呼籲，七月廿六日一定要出門投下「不同意罷免」，守住監督制衡的力量與民主法治的火苗。

國民黨 罷免 黃國昌

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