賴總統中常會下動員令 全黨挺罷團遶境

身兼民進黨主席的賴清德總統持續為@@@大罷免@@@加溫，繼他喊出要「與公民同行」後，昨天又進一步在民進黨中常會下達動員令，希望全體黨公職，全力相挺罷團發起的「護國大遶境」，並號召所有「保台香燈腳」站出來，一起加油打氣。

「反共護台志工聯盟」發起為期十六天的「護國大遶境」，明天將從花蓮誓師出發，與卅一個罷免團體以順時針方向繞台，預計十九日回到台北市青島東路立法院前。

賴清德在上周六民進黨全代會喊出「與公民同行」，力挺大罷免活動，他昨天再於民進黨中常會表示，公民團體發起的「護國大遶境」將從花蓮出發，當大遶境的車隊來到自己的縣市時，希望黨公職能以實際行動聲援。

民進黨秘書長林右昌在黨務報告時表示，罷團的「護國大遶境」將於明天出發，黨部將全力協助，並密切規畫各個加油點。

中常會上，民進黨團幹事長吳思瑤報告時也提到，接下來的公民團體有發起很多活動，如果罷團有任何需要，其實所有的民進黨立委都會支援前線。

民進黨發言人吳崢表示，進入罷免投票第三階段，從空戰、陸戰到全國所有罷區的動員，民進黨的態度非常堅定，就是全力動員，無論護國大遶境，或是未來公民團體在各選區的其他規畫，民進黨都會全力配合，請所有黨公職協助。

據轉述，賴清德在中常會上要求播放「傅正逝世廿週年紀念影片」，他說，現在對抗未來的強權，也是為了要保護台灣的民主，這是為什麼要引用傅正的話，傅正不惜以生命代價所追求，「第一是民主、第二是民主、第三還是民主」，其實「民主就是民進黨的神主牌」。

賴清德說，每個人都要為民主奮鬥，要團結的，也不只是民進黨，全台灣社會都要團結。