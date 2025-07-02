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醫師沈政男示警雙北藍委恐掉8席 指狂綠份子靈魂都被掏空了
距7月26日罷免投票剩24天，醫師、時事評論家沈政男根據最新民調研判，大罷免民調仍有危機，雙北恐被罷掉8名藍委，呼籲藍白支持者勿掉以輕心；他也痛批國家已被執政黨撕裂，綠營狂熱份子靈魂都被掏空了，還擔心器官被活摘啊？
沈政男指出，鏡新聞上一波民調是做北市5藍委，結果有4位相當危險；最新一波是新北6藍委，也是4位有危險，雖說施作單位的政治立場會有機構效應，但不會故意造假或扭曲民調，因此雙北被罷掉8藍委是很可能的，切莫掉以輕心。
理論上，藍綠板塊不應該在短時間內大幅變動，但近1年的政黨支持度民調卻非如此；但從以往選舉經驗可知，當投票日期靠近，真正的支持板塊圖像才會浮現，如今，大罷免惡鬥催下去，那些不那麼堅定的藍白支持者，就可能歸隊了。
他進一步表示，大罷免在他看來就是「亡國感2.0」，而搞「亡國感」的那批人，也就是2019把賴清德的黨內初選搞掉的那批人，但賴清德竟然相信這樣的偽民主舉動，還跟他們綁在一起，把國家搞成親朋好友為了政治立場惡鬥撕破臉。
而現在的台灣為了意識形態竟能不顧人情義理，猶如動物農莊；光從綠營狂熱份子在網路上將遭逢巨變的彭振聲與他的太太講得十分不堪，足見靈魂已被掏空，因此從現在到2028，大家都應做好準備，把千瘡百孔、百廢待舉的國家要回來。
沈政男認為，藍白支持者不必理會綠營狂熱份子，他們在那邊搞偏執，擔心被中共活摘器官，實際上，他們的靈魂早已被掏空了，還擔心器官被活摘啊？而大罷免民調仍有危機，必須把2024投給藍白的6成選票找回來，讓大罷免無法得逞。
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