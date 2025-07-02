罷免藍委游顥涉偽造連署有貓膩 罷團發現3特徵

檢調偵辦國民黨立委游顥罷免案昨搜索並約談該罷團領銜人，經訊問，昨夜無保請回、限制住居，持續調查。罷團也重新釐清相關連署書發現，死亡連署地址集中2地區、幾乎非現場簽、多數未附同意書，質疑恐有人刻意為之，盼檢方查明。

南投第二選區立委游顥罷免案由公民團體「去游除垢」主導，其二階罷免連署書法定門檻1萬9833份，送件2萬3160人，經縣選委會審查及中選會複檢，不合格3512人，須補件185人。經罷團補提2646份連署書後，中選會今公告通過。

不過，游顥罷免案二階連署查對統計，竟有56件連署前死亡，游顥質疑涉嫌偽造文書、違反個資法，因此提告罷團領銜人林敬桐。檢調昨天搜索林的住處及罷團相關處所，並約談林及相關幹部，經訊問，林敬桐昨夜無保請回，但限制住居。

而為釐清死亡連署書原因，罷團人員透露，由於團隊對每份連署書都認真看待，收到每件連署書後，除了落實保護連署個資，同步針對收件狀況進行電腦建檔，為此針對遭調查的死亡連署進行資訊比對，意外發現這些死亡連署竟有共同特徵。

經整理後發現，56份連署前死亡幾乎都不是到連署點親簽，通常是郵寄或委託他人親送；且多數未附同意書，並沒留下聯絡方式；更弔詭的是，這些連署書所填寫的戶籍住址大多集中在2個地區，懷疑恐是有人刻意為之，盼檢方查明。