藍委被罷團要求回應蕭美琴險遭撞 藍黨團：應也請吳釗燮說明

針對副總統蕭美琴疑顯遭撞事件，罷免國民黨立委團體昨天發聲明譴責中共，並要求國民黨立委應於3天內回應。國民黨立法院黨團批評，罷團企圖藉機作秀，絕不接受如此抺紅及抺黑；罷團應標準一致、比照辦理，要求國安會秘書長吳釗燮回應，該案是否為總統府內共諜所為？

傳中共企圖衝撞蕭美琴，民進黨立委不少批國民黨立委還在護航中共。罷免國民黨立委的公民團體昨天也發中英文聲明譴責中共，呼籲全球民主陣營抵制中國「國家恐怖主義」行徑，同時也要求31位面臨罷免的國民黨立委3天內公開回應聲明，作為民眾投票參考。

國民黨團表示，針對媒體報導中共外交部門對我外交打壓行徑及對我國正副元首的人身威脅，國民黨團嚴正表達強烈反對及抗議，也請相關單位必須查明事實真相，向國人完整說明，才是一個負責任的執政黨及政府該有的作為。

國民黨團認為，捍衛中華民國主權、維護國家元首安全這不只是國家尊嚴，更是全民共識，民進黨主導的所謂「31個側翼公民罷團」，企圖藉機作秀，對國民黨立委進行各式的抺紅及抺黑，國民黨團絕不接受。

國民黨團指出，如今總統府爆發共諜案，賴清德總統、吳釗燮等多人幕僚遭司法收押禁見，總統府、國安會諜影重重，外界對國安高層是否被中共滲透仍有高度疑慮。

國民黨團批評，罷團要求國民黨立委表態，是否應標準一致、比照辦理，要求吳釗燮三日內具體回應，該案是否為總統府內共諜所為？吳釗𣀢時任外交部長，現任國會安秘書長，要不要對國人鄭重說明自己所應負的責任，以及府內調查的結果以釋眾疑？