呂玉玲反罷吐司遭檢舉無食品標示 桃園市衛生局釐清中
國民黨立委呂玉玲發吐司宣傳反罷免。名嘴溫朗東今天說，已向桃園市衛生局檢舉呂玉玲違法發送「無食品標示」的吐司；衛生局表示，將釐清產品製造來源廠商屬性是否受標示規範。
溫朗東今天在臉書（Facebook）發文表示，已具名向桃園市政府衛生局檢舉，呂玉玲違法發送「無食品標示」的吐司，違反食品安全衛生管理法，應處新台幣3萬至300萬元罰鍰；公務員如果要幫桃園市長張善政包庇呂玉玲，他也會依法告發圖利、瀆職。
桃園市衛生局向媒體表示，依陳情內容初判為散裝包裝的烘焙食品，依據食藥署函釋，販售或贈與食品標示由製造業者負責；將進一步釐清產品製造來源廠商屬性，如為製造工廠之加工產品，將查核出貨產品標示符合性，如為前店後廠之麵包店製造，則不受標示規範。
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