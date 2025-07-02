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萬美玲提告罷團違反選罷法 陳曉煒赴警局說明這樣回

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園立委萬美玲傳肖像遭人竊用並散布不實文宣，委任律師蒐證提告，第1選區領銜人陳曉煒今下午到警局說明。記者周嘉茹／攝影
桃園立委萬美玲傳肖像遭人竊用並散布不實文宣，委任律師蒐證提告，第1選區領銜人陳曉煒今下午到警局說明。記者周嘉茹／攝影

罷免26日投票，桃園立委萬美玲傳肖像遭人竊用並散布不實文宣，她今批此行為無疑是「騙票」，已委任律師蒐證提告，並要求立即下架侵權文宣廣告。第1選區罷免領銜人陳曉煒今下午到警局說明，表示盼應訊後釐清所有的事情。

萬美玲辦公室今上午發出聲明，指坊間流變造文宣使用萬美玲照片，內容寫道「我是桃園立委萬美玲，我推動中配加速入籍6變4，罷免我就是抵抗中國侵略」等語，另外也有用手繪肖像註記「同意罷免」等情，已涉及不法。

萬美玲指出，不實文宣嚴重侵犯她的肖像權，混淆視聽也涉及「公職人員選舉罷免法」意圖使人被罷免而散布不實圖文影像、「刑法」妨害名譽等罪刑。此風不可長，為正視聽與維護個人、支持者權益，已委由律師蒐證提告，也保留民事求償權利，請有心人士立即停止相關侵權與違法行為，下架非法文宣與廣告。

桃園市第1選區罷免牛煦庭領銜人陳曉煒今下午赴桃園警分局說明，他表示今早上2名偵查員到家裡送通知單，前幾天知道廣告公司也收到調查通知書，研判跟前幾天看板被下架有關。他認為對方要用大量的訴訟讓罷團噤聲，產生寒蟬效應，希望桃園的立委不要做這樣的事情 ，讓公民在最後的這段時間可以把罷免的公民權活動順利地走完。

桃園立委萬美玲傳肖像遭人竊用並散布不實文宣，委任律師蒐證提告，第1選區領銜人陳曉煒今下午到警局說明。記者周嘉茹／攝影
桃園立委萬美玲傳肖像遭人竊用並散布不實文宣，委任律師蒐證提告，第1選區領銜人陳曉煒今下午到警局說明。記者周嘉茹／攝影

罷免 萬美玲

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