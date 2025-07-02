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張淵翔、吳國勝昨延押…罷團要求道歉 林沛祥：尊重司法

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「基隆絕沛」領銜人陳青逸今要求兼任國民黨基隆市黨部主委立委林沛祥道歉。林沛祥回應尊重司法。記者游明煌／攝影
「基隆絕沛」領銜人陳青逸今要求兼任國民黨基隆市黨部主委立委林沛祥道歉。林沛祥回應尊重司法。記者游明煌／攝影

檢調偵辦基隆罷免死亡連署案市政府民政處前處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝昨延押獲准，「基隆絕沛」領銜人陳青逸今要求兼任國民黨基隆市黨部主委的林沛祥立委應道歉。林沛祥回應表示，應以無罪推定為原則，尊重檢調司法偵辦。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會，為反制罷免林沛祥推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，提議人名冊出現「死亡連署」。張淵翔涉嫌違法使用戶政系統個資協助名單比對。基隆地方法院昨天裁定張淵翔及吳國勝都延押2個月。

基隆絕沛志工今天上午在成功市場宣傳7月26日投下同意票，陳青逸今天針對張淵翔、吳國勝延押表示，司法會有完整調查，要求林沛祥身為黨部主委應該向市民道歉，國家戶政系統不該成為政治人物的政治鬥爭工具，國民黨要好好檢討，林沛祥應公開道歉還市民一個公道。

林沛祥今天上午在西定路一帶舉牌，宣導民眾投不同意票，針對罷團要求道歉一事，他回應表示，應以無罪推定為原則，尊重檢調司法偵辦。

罷免

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